Brustkrebs Stadium vier: Katie Thurston plant Mastektomie

Katie Thurston hat in einem Podcast-Interview bei "Off the Vine" nun ihre Pläne für eine beidseitige Mastektomie offenbart. Die 34-Jährige befindet sich aktuell in Behandlung gegen Brustkrebs im vierten Stadium und erklärte, dass die Operation in etwa drei Monaten erfolgen könnte, falls die Therapie weiterhin erfolgreich verläuft. "Wir haben abgewartet, ob die Medikamente wirken. Und das tun sie", so die ehemalige Bachelorette. Katie plant, nach der Operation Brustimplantate einsetzen zu lassen und scherzte über die Meinung ihres Ehemanns Jeff Arcuri, der ihr nahegelegt habe, eine größere Größe zu wählen.

Bereits im Frühjahr erhielt Katie die Diagnose Brustkrebs, und kurz darauf wurde bekannt, dass die Krankheit sich auf ihre Leber ausgedehnt hatte. Dennoch gibt sie sich kämpferisch und positiv: "Technisch und medizinisch werde ich für immer Brustkrebs haben. Aber bei den vielen Fortschritten und dadurch, wie früh ich es entdeckt habe, bin ich sehr optimistisch", erklärte sie weiter. Katie und Jeff genießen trotz der Umstände ihr gemeinsames Leben und nutzten die letzten Monate für Reisen nach Italien und Griechenland. "Jeden Abend gehe ich ins Bett und sage: Danke, dass ich heute erleben durfte", verriet die 34-Jährige laut US Weekly.

Katie Thurston und Jeff Arcuri gaben sich erst im März dieses Jahres das Ja-Wort. Ihr gemeinsames Leben, das mitten in diesen Herausforderungen begann, scheint von Optimismus und Zusammenhalt geprägt zu sein. Schon vorher war Katie im Reality-TV für ihre offene und herzliche Art bekannt, doch ihre Stärke angesichts dieser Diagnose hat ihre Fans schwer beeindruckt. Katies unerschütterliche Lebensfreude zeigt, dass auch in schwierigen Zeiten Platz für Lachen und Liebe bleibt: "Denn was bringt es, nicht zu leben, wenn dir der heutige Tag geschenkt wird?"

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024