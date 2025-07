Der Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" bricht alle Rekorde

"KPop Demon Hunters" ist auf Netflix steil durch die Decke gegangen: Der Animationsfilm ist der meistgesehene Animationsfilm in der Geschichte der Plattform. In der Woche vom 21. bis 27. Juli sammelte er laut Netflix beeindruckende 26,3 Millionen Aufrufe. Die Geschichte dahinter bietet eine Menge: "KPop Demon Hunters" handelt von einer gefeierten K-Pop-Girlgroup Huntr/x, welche die Stadien füllt. Doch bei Nacht bekämpfen Rumi, Mira und Zoe mit ihren geheimen Kräften Dämonen – dazu gehört auch schon bald die Dämonen-Boygroup, Saja Boys. Die Kombi aus echten Ohrwürmern, witzigen Dialogen und heißen Dämonen wird weltweit gefeiert.

Besonders der Soundtrack des Films schlägt ein wie eine Bombe: Mit neun Original-Songs, unter anderem produziert von K-Pop-Größen wie Teddy Park und Grammy-nominierten Produzenten wie Lindgren und Jenna Andrews, landete das Album direkt auf Platz 1 der Billboard-Soundtracks-Charts. Besonders die Tracks "Golden" und "Your Idol" haben es den Fans besonders angetan – und zwar so sehr, dass sie sogar in den Radios auf der ganzen Welt gespielt werden. Auf Social Media ahmen viele K-Pop-Gruppen die Saja Boys nach. So überraschte beispielsweise Stray Kids seine Fans erst kürzlich mit einer kleinen Performance zu dem Song "Soda Pop".

Hinter der glamourösen Welt des K-Pop und der Animation steckt eine sorgfältig durchdachte Produktion. Das Drehbuch stammt von Danya Jimenez und Hannah McMechan, die es geschafft haben, die Energie und den Charme dieser weltweit gefeierten Musikszene in einen Animationsfilm zu übertragen. Was die Fans nur ein klein wenig verärgerte: "KPop Demon Hunters" sollte wohl angeblich drei Stunden lang sein, zumindest gab es darüber auf TikTok Gerüchte – bestätigt ist dies nicht. Genauso, ob es einen zweiten Teil geben wird...

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Die Saja Boys in "KPop Demon Hunters"

