Gerüchteküche: Wird "Prominent zerfetzt" neue Realityshow

Steht das nächste Reality-Format etwa schon in den Startlöchern? Zumindest ist im Netz aktuell ein Gerücht im Umlauf, dass demnächst ein Format produziert wird, in dem zerstrittene Realitystars in Teams antreten müssen. Laut einem Klatsch-Blog bei Instagram handelt es sich um eine Show, die im Konzept ähnlich wie Prominent getrennt ist. Bisher handelt es sich dabei allerdings nur um Spekulationen, die von keinem Sender bestätigt wurden. Als potenzieller Titel warf der Blog namens "Realitys.Shows.Edits" den Namen "Prominent zerfetzt" in den Raum. Woher die Informationen stammen, verrät die Seite nicht, aber offenbar äußerten viele Fans den Wunsch nach einem solchen Format.

Potenzielle Kandidaten liefert der Blog auch gleich mit. Unter anderem wären die ehemaligen BFFs Kate Merlan (38) und Sam Dylan (34) eine Option. Die beiden zerstritten sich schon vor Jahren und fanden seitdem nicht mehr zusammen. Duos, die ebenfalls schon seit einer ganzen Weile im Clinch liegen, wären Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (53), Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50) oder Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33). Besonders kontrovers könnte eine Paarung von Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser sein – die beiden gerieten im Sommerhaus der Stars heftig aneinander. Die Fans finden die Idee schon mal großartig und wünschen sich noch andere Paarungen wie zum Beispiel Claudia Obert (63) und Désirée Nick (68), Yvonne Wölke und Iris Klein (58) oder Yeliz Koc (31) und Gerda Lewis (32).

Sollte die Show umgesetzt werden, würde das auf jeden Fall ein kontroverses Format werden, das für viel Gesprächsstoff sorgt. Immerhin kommt es auch bei "Prominent getrennt" in jeder Staffel zu emotionalen und heftigen Auseinandersetzungen – genau das ist es, was die Fans zu unterhalten scheint. Grund dafür sind meist die Duos aus Ex-Paaren, die noch jede Menge offene Rechnungen haben. Oft dauert es keine zwei Minuten, bis es zu Streit kommt. Dass es aber auch anders laufen kann, bewiesen Yeliz und ihr Ex Jannik Kontalis (28), die Teil der diesjährigen Staffel sind. Nach ihrer Trennung näherten sie sich während der Dreharbeiten wieder an und wagten danach einen zweiten Versuch. Allerdings ist auch dieser mittlerweile wieder gescheitert.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Anzeige