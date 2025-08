Das goldene Reh kehrt zurück: Die BAMBI-Verleihung 2025 wird am 13. November erneut in München stattfinden und verspricht, ein glanzvolles Event zu werden. Wie bereits im Vorjahr bildet die Bühne der Bavaria Filmstudios die Kulisse für die Verleihung, bei der internationale und deutsche Stars sowie Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft zusammenkommen. Rund 1.000 geladene Gäste wird die Veranstaltung am Abend des Events vor Ort begrüßen können. Prime Video wird das Ereignis erneut live übertragen und so ein Millionenpublikum erreichen.

Die Verleihung des goldenen Rehs würdigt Persönlichkeiten, die Mut machen und Hoffnung schenken. In 14 Kategorien entscheidet eine Jury, welche Menschen mit ihrer Arbeit wichtige Impulse für die Zukunft setzen. "Geschichten über großartige Menschen haben die Kraft, die Welt zu verändern", erklärt Philipp Welte, Vorstand bei Hubert Burda Media, und betont, wie Bunte berichtet, die Relevanz der BAMBI-Verleihung besonders in herausfordernden Zeiten.

Seit seiner Einführung ist das BAMBI ein Symbol für außergewöhnliche Leistungen und wurde im Jahr 1948 erstmals vergeben. Die Auszeichnung hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Events der deutschen Medienlandschaft entwickelt. Die Mischung aus emotionalen Momenten und journalistischer Präzision macht BAMBI zu einem Ereignis, das Menschen inspiriert und begeistert. Neben der Verleihung bleibt der rote Teppich ein Highlight, auf dem Stars und Sternchen nicht nur mit ihren Outfits beeindrucken, sondern oft auch persönliche Botschaften an ein breites Publikum richten.

Getty Images Schauspieler Lars Eidinger im November 2024

Getty Images Harriet Herbig-Matten im November 2027

Getty Images Jella Haase bei der BAMBI-Verleihung 2024

