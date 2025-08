Das frühstücken Anna-Maria Ferchichis Drillinge am liebsten

Anna-Maria Ferchichi (43) hat auf Instagram einen Einblick in die Vorlieben ihrer Drillinge gegeben. Als ein Fan sie fragte, was diese am liebsten frühstücken, berichtete die achtfache Mutter, dass ihre drei Jüngsten durchaus klare Vorstellungen haben. "Leonora (3) bestellt immer Eier, Naima (3) liebt meine 'Mama-Oats' und Amaya (3) isst ausschließlich das Eiweiß", erklärte die 43-Jährige. Dabei sorgt das Frühstück der Drillinge offenbar oft für amüsante Momente. So erzählte Anna-Maria, dass ihre Tochter Naima kürzlich ihren Bruder Montry aufforderte: "Frag den Koch, er macht dir was!", als dieser von ihrem Essen probieren wollte.

Für die Familie steht ganz klar das gemeinsame Essen im Mittelpunkt. Anna-Maria und ihr Ehemann Bushido (46), der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, haben einen Privatkoch engagiert, der die kulinarischen Wünsche der großen Patchwork-Familie erfüllt. Doch trotz der luxuriösen Hilfe am Herd bleibt Anna-Maria bodenständig und verbringt viel Zeit damit, sich persönlich um ihre Kinder zu kümmern. Dabei liebt sie es, ihre eigenen Mahlzeiten mit den Vorlieben ihrer Kinder zu teilen und ihnen so eine familiäre Verbundenheit zu vermitteln – auch wenn diese manchmal dazu führen, dass das Frühstück abwechslungsreicher gestaltet wird.

Die Drillinge sind inzwischen schon kleine Persönlichkeiten und erleben mit ihrer Familie zahlreiche Abenteuer. Anfang des Jahres hatten sie ihr erstes Kindergartenjahr gemeistert und freuen sich nun auf den Start in die Vorschule, der für September geplant ist. Doch nicht nur das Lernen steht auf dem Programm. Die Drillinge, die im November 2021 geboren wurden, genießen auch die Familienzeit mit ihren fünf älteren Geschwistern. Stolz bezeichnet Anna-Maria ihre Jüngsten als "Superwomen" und teilt regelmäßig herzerwärmende Momente aus ihrem Alltag mit ihren zahlreichen Fans.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025