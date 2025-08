Mandy Moore sieht sich als langweiligster Popstar der 2000er

Mandy Moore (41) hat mit einem Augenzwinkern auf ihre frühe Musikkarriere zurückgeblickt und sich dabei selbst als die "langweiligste" Popstar-Kollegin der 2000er bezeichnet. Im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) sprach die Sängerin und Schauspielerin über die Veröffentlichung ihres Debüt-Hits "Candy" im Jahr 1999. Zu dieser Zeit waren auch Britney Spears (43), Christina Aguilera (44) und Jessica Simpson (45) in den Startlöchern. "Ich glaube, ich war die jüngste und die langweiligste von uns vieren", lachte Mandy und gestand, dass sie keinen Kontakt zu ihren damals wesentlich erfolgreicheren Kolleginnen hatte. "Sie waren Superstars auf einem Level, das ich nie erreicht habe," so die Künstlerin weiter.

Mit überraschender Reife reflektierte Mandy über die Freiheiten, die ihr als 15-Jährige von ihrem Musik-Label eingeräumt wurden: "Ich konnte meine eigenen Entscheidungen treffen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich tue", erklärte sie. Während bei anderen Künstlerinnen damals oft das Image im Vordergrund stand, durfte Mandy ihren eigenen kreativen Weg gehen. Im Gespräch mit Gastgeberin Kylie fiel auch ein Blick auf die Unterschiede zwischen der Musikbranche der 2000er und heute: Damals seien Künstlerinnen auf traditionelle Medien wie Zeitschrifteninterviews angewiesen gewesen, während soziale Medien heute neue Möglichkeiten böten. Dabei konnte sich Mandy selbst ein Schmunzeln nicht verkneifen: "Das lässt mich super alt klingen."

Bekannt wurde Mandy Moore als Sängerin, doch ihr Talent entfaltete sich in den letzten Jahren vor allem als Schauspielerin und Produzentin. Die dreifache Mutter ist einem breiteren Publikum durch ihre Rolle in der Serie "This Is Us" vertraut und hat sich trotz des großen Erfolgs stets bodenständig gegeben. In Interviews zeigte sie sich immer wieder dankbar für die vermeintlich "geringere" Aufmerksamkeit, die ihr Karriereweg mit sich brachte. "Ich habe es stets genossen, mein eigenes Ding machen zu können", verriet sie schon früher. Auch ihr neuestes Album "In Real Life", das 2022 erschien, weist auf ihre reflektierte und künstlerisch unabhängige Herangehensweise hin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder