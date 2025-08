Olympia-Star Sarah Voss beendet mit 25 Jahren ihre Karriere

Sarah Voss (25) gehört zu den besten Turnerinnen Deutschlands. Doch jetzt hängt die Sportlerin ihre Karriere an den Nagel – und das mit gerade einmal Mitte 20. In einem emotionalen Instagram-Video wendet sie sich an ihre Fans und verabschiedet sich mit einem großen Danke von ihrem Sport. "Ich möchte Danke sagen. Danke an eine Sportart, die mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin", meint Sarah in einem Video, das ihre größten sportlichen Momente zeigt. Besonders dankbar sei sie dem ganzen Team hinter ihrem Erfolg: "Danke an alle meine sportlichen Wegbegleiter, meine Trainer, mein Management, meine Teammates und vor allem den Medical Staff – und natürlich meine Freunde und meine Familie. Ohne euch würde es die Turnerin Sarah Voss nicht geben."

Trotz ihres Abschieds macht Sarah aber auch deutlich, dass es noch einiges gibt, auf das ihre Fans sich in Zukunft freuen können: "Das war's! Fürs Erste! Ich habe noch einiges mit euch vor." Warum genau sich die 25-Jährige für einen Rückzug aus dem Turnen entschied, verrät sie nicht. Im Gespräch mit Bunte erklärte sie aber, dass die Olympischen Sommerspiele 2024 eine entscheidende Rolle gespielt haben: "[Das war ein Punkt], an dem ich nicht mehr weiter konnte, körperlich und vor allem auch mental. Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, doch sie fühlt sich richtig an." Sie wolle sich jetzt den Themen widmen, die ihr am Herzen liegen. Dabei gehe es um ihren Sport, aber auch darüber hinaus.

Zweimal nahm Sarah an den Olympischen Spielen teil. Sie war 2021 in Tokio und 2024 in Paris dabei. Eine olympische Medaille gewann sie zwar nicht, dafür sicherte sie sich 2021 bei der Europameisterschaft in München die Bronzemedaille. Im Laufe ihrer Karriere hatte die gebürtige Frankfurterin auch immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Vor allem eine Borreliose-Infektion schränkte sie nachhaltig ein. Die Folgen der Erkrankung hätten sie stark an ihre Grenzen gebracht, so Sarah zu dem Magazin. Neben ihren sportlichen Leistungen war die 25-Jährige auch für ihre starke Stimme bekannt: Bei der EM 2021 trat sie bewusst in einem Ganzkörperanzug an, um sich gegen Sexualisierung im Sport stark zu machen. Bei Olympia schlossen sich ihre Teammitglieder dieser Botschaft an.

Getty Images Sarah Voss, deutsche Kunstturnerin

Getty Images Sarah Voss im Oktober 2023

Getty Images Das deutsche Turn-Team nach der EM in München 2022