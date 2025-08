Überraschung: Tanja Makarić wird zum allerersten Mal Mama

Tanja Makarić (28) hat eine überraschende Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Sie erwartet ihr erstes Kind. In der 19. Schwangerschaftswoche angelangt, fiebert die Influencerin der Geburt ihres kleinen Sonnenscheins entgegen, der im Dezember das Licht der Welt erblicken soll. "Ich habe immer eine große Familie mit fünf Kindern haben wollen, aber bis jetzt habe ich mich nie bereit dafür gefühlt", erzählt sie im Interview mit Bild. Nun scheint allerdings der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein.

Doch während diese freudigen Neuigkeiten sie überglücklich machen, wird Tanjas Alltag von einer düsteren Realität überschattet. Sie ist das Ziel eines Stalkers geworden, der zu wissen scheint, wo sie sich aufhält und sogar Details über ihre Kleidung kennt. Dennoch betont Tanja: "Momentan ist zwar eine sehr anspruchsvolle Zeit, mit allem, was gerade passiert, aber schwanger zu sein ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und ich freue mich so sehr auf die kommenden Wochen und Monate!"

Eine Frage bleibt jedoch offen – wer ist der Papa von Tanjas kleinem Sprössling? In der Vergangenheit war sie mit Julian Claßen (32) liiert, im Anschluss datete sie Stefano Zarrella (34). Zwischen ihr und dem Bruder von Giovanni Zarrella (47) ist allerdings spätestens seit Anfang des Jahres alles aus. Laut Bild handelt es sich bei dem werdenden Papa um einen Fußballer, dessen Identität Tanja vorerst für sich behalten möchte.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić