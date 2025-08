Darum teilte James Van Der Beek Krebsdiagnose mit den Kids

James Van Der Beek (48) hat offenbart, wie er seinen sechs Kindern von seiner Diagnose Darmkrebs im Stadium drei erzählte. Der Schauspieler, der zusammen mit seiner Frau Kimberly Van Der Beek die Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah großzieht, sprach am Mittwoch in der Sendung "Today" über seine Herangehensweise. "Wir haben versucht, so ehrlich wie möglich zu sein – ehrlich in einem Maß, das ihrem Verständnis entspricht", erklärte er. Er sei der Meinung, dass Kinder spüren, wenn etwas nicht stimmt. "Sie wissen es, wenn Papa Schmerzen hat. Es verwirrt sie nur noch mehr, wenn man es ihnen nicht sagt."

Seine Diagnose erhielt der Dawson's Creek-Star im August 2023, und seither hat sich sein Alltag stark verändert. James nimmt sich mehr Zeit für Ruhe und hat seinen Lebensstil in Bezug auf Ernährung und Bewegung angepasst. Obwohl die Krankheit eine große Herausforderung bleibt, betont er, wie wichtig es sei, die kleinen Momente der Schönheit im Leben zu erkennen und zu genießen. Entscheidend sei auch, dass seine Kinder ihn emotional unterstützen. "Ich habe Kinder, die mir Tee machen und fragen: 'Papa, was brauchst du?'", berichtete der Darsteller. Gleichzeitig ermutigte er andere, sich frühzeitig auf Darmkrebs untersuchen zu lassen, da das empfohlene Alter für die Vorsorge auf 45 Jahre herabgesetzt wurde – eine Änderung, die er selbst erst zu spät bemerkte.

Bereits zu Thanksgiving hatte James öffentlich gezeigt, wie sehr er sich auf die Unterstützung seiner Liebsten verlassen kann. Damals teilte der Schauspieler auf Instagram ein Familienfoto und schrieb: "Es war ein hartes Jahr und ich bin dankbar für alles. Für die riesige Lebensumstellung, die der Krebs mir auferlegt hat. Dafür, dass ich erfahren habe, wie es sich anfühlt, Freunde zu haben, die mir auf einer so tiefen Ebene beistehen, auf eine Art und Weise, um die ich nie hätte bitten können, wenn ich es nicht durchgemacht hätte." Besonders seiner Frau widmete James liebevolle Worte: "Und ich bin meiner übermenschlichen Frau dankbarer denn je [...]. Sie hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist und welche Magie daraus entsteht."

Getty Images James Van Der Beek, Mai 2025

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024