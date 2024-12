James Van Der Beek verbietet seinen Kids "Dawson's Creek"

James Van Der Beek (47) machte sich Ende der 90er-Jahre als Dawson Leery in Dawson's Creek einen Namen. Während der Schauspieler damals viele Menschen unterhielt und wohl einige junge Herzen brach, dürfen sechs Personen nicht in den Genuss der Teenie-Serie kommen: Seine Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwen und Jeremiah. "Ich denke, andere Kinder können die Serie schauen. Ich denke aber nicht, dass meine Kinder ihrem Vater dabei zusehen sollten, wie er vorgibt, durch die Pubertät zu gehen", erklärte er nun zu Gast bei "The View".

Das Verbot für seinen Nachwuchs bedeutet aber nicht, dass der 47-Jährige negativ über die Kultserie denkt – ganz im Gegenteil. "Es ist eine tolle Show, ich liebe sie", betonte James und erläuterte, was seiner Meinung nach dafür sorgte, dass "Dawson's Creek" so gut bei den Zuschauern ankam: "Es war eine sehr gut gemeinte Sendung, in der die Leute wirklich versuchten, das Richtige zu tun, und unglaublich überzeugend darüber sprachen, wie sie versuchten, das Richtige zu tun. Ich denke, dieser Grundgedanke der guten Absichten kommt durch."

Seine sechs Kids bekam der "Varsity Blues"-Star mit seiner Frau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet ist. Während eines Auftritts bei "Good Morning America" sprach er kürzlich darüber, was für eine tolle Unterstützung seine Partnerin ist – insbesondere seit seiner Krebsdiagnose, die er im vergangenen Monat öffentlich gemacht hat. James leidet an Darmkrebs im dritten Stadium und befindet sich derzeit in Behandlung. "Sie hat mir wirklich gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet", schwärmte er von der 42-Jährigen.

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

