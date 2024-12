Krebstherapie zu teuer: James Van Der Beek verkauft Merch

James Van Der Beek (47) braucht die Hilfe seiner Fans. Der Dawson's Creek-Star erklärte vor wenigen Tagen auf Instagram, dass er Merchandising-Artikel verkauft, um die Kosten seiner Krebsbehandlung zu decken. "100 Prozent meiner Nettoeinnahmen gehen an Familien, die sich von der finanziellen Belastung durch Krebs erholen (einschließlich meiner eigenen)", schrieb James zu den Fotos, die ihn in seinem Merch zeigen. Dabei handelt es sich um ein Trikot aus dem Film "Varsity Blues", in dem der Schauspieler im Jahr 1999 an der Seite von Paul Walker (✝40) mitwirkte.

Da bei James ein schwerer Fall von Darmkrebs diagnostiziert wurde, durchläuft er momentan die harte Phase der Behandlung, wie er im November öffentlich machte. Um die finanzielle Last zu lindern, bietet er seinen Fans die handsignierten Trikots aus seinem Film an. Seine Community fackelte wohl nicht lange – viele bestellten sich sein Shirt, um James und anderen Betroffenen zu helfen. "Direkt bestellt. Ich bin froh, wenn ich helfen kann", schrieb beispielsweise ein User in den Kommentaren.

Im November sprach James im Interview mit People über seine schwere Erkrankung. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen", erklärte der 47-Jährige. Doch trotz der Schwere des Krebses will er positiv bleiben. Dabei bekommt er Rückendeckung von seiner Frau Kimberly. Die beiden sind seit 2010 miteinander verheiratet – und haben sechs Kinder zusammen.

Getty Images James Van Der Beek beim Sundance Film Festival im Januar 2020

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek im September 2023

