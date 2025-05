James Van Der Beek feiert Comeback nach Krebsdiagnose

James Van Der Beek (48), bekannt aus der Kultserie Dawson’s Creek, hat eine neue spannende Rolle ergattert. Der Schauspieler wird Teil des Casts der kommenden Prime-Video-Serie "Elle", einer Prequel-Serie zu "Natürlich blond". James übernimmt laut E! News die Rolle des Dean White, einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt und derzeitigen Superintendenten des Schulbezirks. "Das ist so aufregend. Ich gehe für eine Weile wieder arbeiten", schrieb er voller Vorfreude auf Instagram.

Die neue Serie erzählt die Highschool-Jahre von Elle Woods – der Kultfigur, die einst von Reese Witherspoon (49) verkörpert wurde. In der Prequel-Serie schlüpft nun Lexi Minetree in die Rolle der jungen Blondine, die erst lernen muss, was es heißt, sich durchzusetzen. "Ich freue mich riesig, dieser großartigen Besetzung bei so einem lustigen Projekt beizutreten", fügte James in seinem Post hinzu. Für den Schauspieler ist dieses Engagement ein positives Zeichen, nachdem er in den vergangenen Monaten einen schweren Kampf gegen den Krebs durchstehen musste.

Vor einem halben Jahr sprach James offen über seine Erkrankung an Darmkrebs im dritten Stadium. Auf Instagram erklärte er damals, dass die Diagnose für ihn und seine Familie ein Schock gewesen sei. Besonders schwer sei es ihm gefallen, während der aufwendigen Behandlungen nicht immer für seine Ehefrau Kimberly und ihre sechs gemeinsamen Kinder da sein zu können. Dass er sich jetzt wieder ans Set wagt, zeigt, dass er mit neuem Lebensmut nach vorne blickt – eine Nachricht, die Fans weltweit begeistert.

United Archives GmbH / ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022