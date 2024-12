Das hilft James Van Der Beek bei Kampf gegen Darmkrebs

James Van Der Beek (47), bekannt aus der Serie "Dawson's Creek", zeigte sich kürzlich äußerst emotional, als er in einem Interview mit Robin Roberts bei "Good Morning America" über seine kürzlich diagnostizierte Krebserkrankung sprach. Der 47-jährige Schauspieler enthüllte, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium leidet und sich derzeit in Behandlung befindet. Besonders bewegend sprach er über die Unterstützung seiner Frau Kimberly: "Sie hat mir wirklich gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet."

In dem ersten Fernsehinterview seit der Bekanntgabe der Diagnose gegenüber dem Magazin People betonte James, dass er sich körperlich gut fühle, auch wenn die Situation für den sechsfachen Familienvater emotional sehr belastend sei. Er sprach offen über den Schock, der auf die Krankheit folgte, und schilderte, wie sich seine Lebensziele unerwartet verändert hätten. "Ich hatte große Pläne für dieses Jahr, und alles musste plötzlich umgestaltet werden. Das fühlte sich zuerst wie ein Albtraum an", berichtete er. Trotz der anfänglichen Angst und Traurigkeit sei er entschlossen, seine Lebensweise zu verbessern. Er nehme die Diagnose als Anlass, noch viele weitere glückliche Jahre erleben zu wollen.

James erklärte, dass es wichtig ist, die Öffentlichkeit auf das Thema Dickdarmkrebs aufmerksam zu machen. Gerade in dieser schwierigen Zeit, betonte er, habe er viel darüber gelernt, Hilfe anzunehmen und die Großzügigkeit seiner Mitmenschen zu erleben. Zuletzt teilte er anlässlich des Thanksgiving-Festes ein nachdenkliches Posting mit Bildern seiner Frau Kimberly und ihrer sechs Kinder auf Instagram, mit der simplen, aber gewichtigen Botschaft: "Es war ein hartes Jahr... und ich bin dankbar für alles."

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek im September 2023

Instagram / vanderjames James Van Der Beek und seine sechs Kinder