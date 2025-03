James Van der Beek genießt Reunion mit "Dawson's Creek"-Cast

James Van der Beek (48) hat verraten, dass er sich nach Jahren wieder mit den Stars der Kultserie Dawson's Creek ausgetauscht hat. Im Podcast "Whine Down" von Jana Kramer (41) sprach der Schauspieler über die Reunion mit seinen ehemaligen Kollegen Katie Holmes (46), Joshua Jackson (46) und anderen. "Wir haben uns vor Kurzem wieder in Kontakt gesetzt, und es ist einfach so schön, zu sehen, wer sie jetzt, so viele Jahre später, geworden sind", erzählte James im Gespräch. Während es lange Zeit keinen Kontakt gab, fühlt sich das Wiedersehen für den 48-Jährigen inzwischen "wie damals" an.

Die beliebte Jugendserie lief von 1998 bis 2003 und brachte ihren Hauptdarstellern weltweit Ruhm ein. Doch nach dem Finale gingen alle Beteiligten erst einmal getrennte Wege. Laut James ließen die ehemaligen Kollegen den Kontakt abreißen, um sich auf ihre eigenen Leben zu konzentrieren. "Wir haben uns in alle Himmelsrichtungen verstreut und einfach unser eigenes Ding gemacht", erklärte er. Trotz der langen Pause sei es unglaublich, jetzt wieder in Verbindung zu treten und sich gemeinsam an die gemeinsame Vergangenheit zu erinnern. Besonders nostalgisch blickt er auf die Zeit zurück, in der er als Dawson Leery von Millionen Fans gefeiert wurde. Das Interesse der Fans am Liebesdreieck zwischen Dawson, Joey und Pacey hält bis heute an, auch wenn James betont, keine starke Meinung dazu zu haben.

Privat hat sich das Leben des Schauspielers drastisch verändert, seit die letzte Klappe für "Dawson's Creek" fiel. Gemeinsam mit seiner Frau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet ist, hat James sechs Kinder. Er widmet sich vor allem seiner Familie, die ihn auch in schwierigen Phasen unterstützte. Denn 2024 enthüllte er, dass er an einer Krebserkrankung litt, seinen Kampf jedoch erfolgreich meisterte. Trotz der Höhen und Tiefen seines Lebens blickt James mit Dankbarkeit auf seine Erlebnisse zurück und hält sowohl die Erinnerungen an die Serie als auch seine Verbindung zu den früheren Kollegen in Ehren.

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van der Beek mit ihren Kindern im November 2022

