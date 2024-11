James Van Der Beek bei erstem Auftritt nach Krebsdiagnose

Der Schauspieler James Van Der Beek (47) hat am Donnerstagabend in West Hollywood seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose gehabt. Der 47-Jährige besuchte die Premiere von "Sidelined: The QB and Me". Wie auf Fotos, die MailOnline vorliegen, zu sehen, erschien er dabei in einem stilvollen braunen Anzug mit gelbem Karomuster. Es war sein erster Gang über den roten Teppich, nachdem er Anfang November öffentlich gemacht hatte, dass bei ihm Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert wurde.

In einem Interview mit People zeigte sich James optimistisch und sagte: "Es gibt Grund zur Hoffnung, und ich fühle mich gut." Er betonte, dass er die Unterstützung seiner Familie habe und Schritte unternehme, um die Krankheit zu bekämpfen. Auf Instagram teilte er eine Videobotschaft mit seinen Fans und schrieb dazu: "Es gibt keinen Leitfaden dafür, wie man so etwas ankündigt, aber ich wollte meine Geschichte auf meine eigene Weise erzählen." Er bat um Verständnis dafür, dass er zunächst privat mit der Diagnose umgehen wollen würde und kritisierte die Medien dafür, dass diese sie veröffentlichten, bevor er selbst darüber sprechen konnte. "Ich entschuldige mich bei all denen, denen ich es persönlich mitteilen wollte. Dieser Prozess verlief nicht nach meinem Zeitplan", sagte der Schauspieler.

James ist seit 2010 mit seiner Frau Kimberly verheiratet, und zusammen haben sie sechs Kinder: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwen und Jeremiah. Die Familie steht für ihn an erster Stelle, und trotz seiner Diagnose setzt er seine Karriere fort und verbringt viel Zeit mit seinen Liebsten. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Dawson Leery in der TV-Serie "Dawson's Creek". Auf Social Media gibt er regelmäßig Einblicke in sein Familienleben und zeigt sich dankbar für die Unterstützung seiner Fans.

Getty Images James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

Instagram / vanderjames James Van Der Beek und seine sechs Kinder

