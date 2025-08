Tom Selleck zeigt sich im Ruhestand lässig und gemütlich

Nach seiner langen Zeit im Rampenlicht hat sich Tom Selleck (80), unter anderem bekannt aus seiner Rolle als Frank Reagan in der Erfolgsserie "Blue Bloods", einen entspannteren Lebensstil zugelegt. Seit die Serie Ende 2024 nach 14 Jahren abrupt eingestellt wurde, verbringt der Schauspieler viel Zeit auf seiner Avocado-Ranch in Thousand Oaks, Kalifornien. Bei einer seiner seltenen Ausflüge wurde er kürzlich gesichtet – mit wild gewachsenem Bart und legerer Kleidung, fernab seines sonst gepflegten Erscheinungsbilds. Wie Daily Mail berichtet, gönnte sich der 80-Jährige nach einem kurzen Fitnessstudiobesuch einen Zwischenstopp bei McDonald's. Fotobeweise zeigen ihn genüsslich im Auto schmausend, bevor er weitere Erledigungen in der Stadt machte.

Seit dem Ende von "Blue Bloods" hat Tom die Zeit genutzt, um sich ganz auf seine idyllische Ranch zu konzentrieren, die er 1988 von Dean Martin erworben hat. Neben den beeindruckenden 1.500 gepflanzten Bäumen und Blütenmeeren, die das Anwesen zieren, kümmert er sich selbst um viele Aufgaben auf dem 63 Hektar großen Gelände. Doch auch die Entspannung kommt nicht zu kurz: Er liebt es, mit seinem ATV durch die Landschaft zu fahren und dabei die neuesten Wildblumenblüten zu begutachten. "Es klingt vielleicht seltsam, aber ich sehe ihnen einfach beim Wachsen zu", verriet er einmal gegenüber People. Trotz seines Rückzugs aus dem Rampenlicht scheint er das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Beruflich ist das Kapitel für den Friends-Star noch nicht komplett geschlossen. Auf seiner IMDb-Seite ist laut Daily Mail ein neues Projekt vermerkt: eine Rückkehr als Jesse Stone. Diese Figur verkörperte er bereits in neun TV-Filmen, die ihm neben "Magnum, P.I." und "Blue Bloods" weitere Popularität einbrachten. Ob und wann dieses Projekt Realität wird, bleibt jedoch abzuwarten.

IMAGO / NurPhoto Tom Selleck, Schauspieler, im Oktober 2024

IMAGO / Depositphotos Tom Selleck und und seine Frau Jillie Mack im Oktober 2017

Getty Images Tom Selleck, 2010

