Stress? Pamela Anderson äußert sich zu Herzogin Meghan

Die Gerüchteküche brodelt: Hat Herzogin Meghan (44) etwa die Idee für ihre Netflix-Show "With Love, Meghan" von Pamela Anderson (58) abgeschaut? Beide Formate haben erstaunliche Ähnlichkeiten, denn auch Pamelas "Pamela's Cooking With Love" zeigt die Schauspielerin, wie sie Freunde zu sich nach Hause einlädt und gemeinsam neue Rezepte ausprobiert. Während Meghans Werbevideo erst zu Beginn des Jahres erschien, veröffentlichte Pamela bereits im Oktober 2024 einen Teaser für ihre Show. In der US-Sendung "Watch What Happens Live" sprach Pamela am Sonntag, dem 3. August, erstmals über die Vorwürfe.

Auf die Frage von Moderator Andy Cohen (57), wie ähnlich die beiden Shows tatsächlich seien, antwortete Pamela gelassen: "Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, aber ich meine, ich habe das Prinzip der Kochshows nicht erfunden." Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie keinen Konflikt mit Meghan suche: "Sie macht einfach ihr Ding." Ob Pamela vielleicht einmal als Gast in Meghans Show auftauchen wird, ließ sie offen. In den sozialen Medien bleibt die Diskussion jedoch hitzig. Viele Fans sind nach wie vor überzeugt, die Ähnlichkeit der beiden Formate sei kein Zufall.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht. Kritiker werfen der ehemaligen Schauspielerin vor, mit ihrer neuen Marke "As Ever" amerikanische Lifestyle-Ikonen wie Martha Stewart (84) nachzuahmen. Martha sollen die Vergleiche zu der Frau von Prinz Harry (40) sehr verärgern. "Sie ist es leid, von Leuten gefragt zu werden, wie sie zu Meghans Unternehmung steht, denn ehrlich gesagt ist es für sie irritierend und beleidigend, dass sie mit einer Anfängerin verglichen wird!", erklärte ein Insider laut In Touch.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Pamela Anderson

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Martha Stewart im Dezember 2018