Isla Fisher erfindet sich nach der Scheidung von Sacha neu

Isla Fisher (49) öffnet sich erstmals über die schwierige Zeit nach ihrer Scheidung von Sacha Baron Cohen (53). Die Schauspielerin gesteht im Interview mit Harper's Bazaar Australia, sie habe "eine harte Zeit" durchgemacht. Doch sie habe genug von Trübsal blasen und sei nun bereit, in ein neues Kapitel aufzubrechen. "Ich konzentriere mich jetzt wieder auf meine Karriere, weil ich mich vorher sehr auf meine Kinder konzentriert habe, was ich natürlich immer noch tue, weil sie meine wahre Liebe sind", berichtet Isla freudig.

Isla gibt direkt Vollgas und hat derzeit gleich mehrere Filmprojekte am Laufen. Ihre Fans dürfen sich auf die kommende Komödie "Spa Weekend" und den Kinostart von "Now You See Me: Now You Don't" im November 2025 freuen. Die Trennung habe ihr auch die Möglichkeit gegeben, Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. "Eine der positiven Seiten einer schwierigen Situation ist die Chance, mir zu überlegen, was ich beruflich und privat wirklich möchte", erklärt Isla. Zu ihrer Scheidung äußert sich die "Shopaholic"-Bekanntheit nicht direkt – doch inzwischen scheint es ihr wieder besser zu gehen.

Im April des vergangenen Jahres gaben Isla und Sacha ihre Trennung nach 13 Jahren Ehe bekannt. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", erklärte die Schauspielerin damals auf Instagram. Knapp ein Jahr später wurden die beiden offiziell geschieden. "Unsere Scheidung ist nun abgeschlossen. Wir sind stolz auf all das, was wir zusammen erreicht haben, und bleiben Freunde und engagierte Co-Eltern unserer wunderbaren Kinder", gaben sie in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher, 2024