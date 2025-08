Darum wurde Andrew Garfield für "Frankenstein"-Film ersetzt

Andrew Garfield (41) musste seine Rolle als Monster in Guillermo del Toros (60) neuer Netflix-Adaption von "Frankenstein" aus Zeitgründen aufgeben. Der Schauspieler war ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen, doch Terminkonflikte zwangen ihn laut Just Jared dazu, das Projekt zu verlassen. An seine Stelle tritt nun Jacob Elordi (28), der vor allem durch seine Rollen in Euphoria und "Saltburn" bekannt wurde. Für das Team hinter den Kulissen bedeutete dieser Wechsel eine enorme Herausforderung: Neun Monate lang hatten sie an einem speziellen Look für Andrew gearbeitet – am Ende blieben ihnen nur neun Wochen, um das Design auf Jacob anzupassen.

Die Arbeiten am Film laufen bereits auf Hochtouren. Guillermo del Toro, Drehbuchautor und Regisseur des Projekts, hat sich vorgenommen, eine ambitionierte Neuinterpretation des klassischen Horrorklassikers zu schaffen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Make-up-Designer Mike Hill arbeitet er akribisch an der Darstellung des Monsters – musste jedoch nach dem Besetzungswechsel noch einmal bei Null beginnen, was das Design betrifft. Neben Jacob Elordi übernimmt Oscar Isaac (45) eine Schlüsselrolle, doch Details zur Handlung und zur weiteren Besetzung halten die Verantwortlichen bislang unter Verschluss. Ob der Film eine klassische oder moderne Version von "Frankenstein" zeigt, bleibt ebenfalls ein Rätsel.

Jacob dürfte die Herausforderung gewohnt sein: Der junge Schauspieler hat sich in den letzten Jahren in Hollywood etabliert und überzeugt sowohl mit intensiven Rollen als auch mit seiner Vielseitigkeit. In Interviews zeigt er sich häufig bodenständig und humorvoll und spricht offen darüber, wie wichtig ihm seine australischen Wurzeln und seine Familie sind. Während sich Andrew Garfield aus beruflichen Gründen vorerst zurückziehen musste, bleibt zu hoffen, dass die Chemie zwischen Guillermo del Toro und Jacob ebenso gut funktioniert – und das Publikum eine unvergessliche Neuauflage des ikonischen Stoffes zu sehen bekommt.

Getty Images Andrew Garfield im April 2025

Getty Images Jacob Elordi bei der Berlinale, Februar 2025

Getty Images Jacob Elordi im November 2024 während des Marrakech International Film Festivals in Marokko

