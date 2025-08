TV-Star Kylie zeigt Mama Kris Jenners extravagantes Zuhause

Kylie Jenner (27) hat den Fans jetzt einen exklusiven Einblick in das luxuriöse Anwesen ihrer Mutter Kris Jenner (69) gewährt. Auf Instagram dokumentierte der Reality-TV-Star eine "Übernachtung bei Mama". Dabei gab es einen Blick auf das extravagante Zuhause in der Nähe von Calabasas, wie E! News berichten. Besonders beeindruckend: ein Schlafzimmer mit grünem Blumenprint an den Wänden, die perfekt zum cremefarbenen Bett mit grünen und goldenen Akzenten passen. Außerdem zeigt Kylie den Marmorkamin im Wohnbereich, der mit Kristalllampen und einem großen Spiegel dekoriert ist. Der Abend wurde natürlich mit gemeinsamen "Vodka-Sodas" abgerundet.

Neben den Fotos des eleganten Innenbereichs teilte Kylie auch einen Blick auf den Außenbereich des Anwesens. Besonders beeindruckend war hierbei der Essbereich im Freien, der an einem Pool gelegen ist. Auf Reddit sorgten die Einblicke für viele Reaktionen: Nutzer schwärmten unter anderem von der opulenten Einrichtung des Hauses, der außergewöhnlichen Dekoration und dem glamourösen Lebensstil der Reality-Stars. Die extravaganten Teller des Outdoor-Dinners, die in einem Kommentar laut BuzzFeed sogar mit einer monatlichen Hypothekenrate verglichen wurden, stachen dabei besonders hervor.

Kris Jenner, die oft als "Momager" des Kardashian-Jenner-Clans bezeichnet wird, ist für ihre Liebe zum Luxus bekannt. Das Anwesen in Kalifornien spiegelt nicht nur ihre Vorliebe für exklusive Designs wider, sondern ist auch ein Ort, an dem sie offensichtlich eine enge Bindung zu ihren Kindern pflegt. Übernachtungsbesuche wie der von Kylie zeigen, wie familiär der prominente Clan trotz des Glamours ist. Kris ist Mutter von sechs Kindern, darunter Kylie und Kendall Jenner (29), und hält ihre Familie sowie deren grandiosen Lebensstil stets im Blick – ganz im Stil einer erfahrenen Reality-TV-Ikone.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

Getty Images Kylie Jenner und Kris Jenner, TV-Stars

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner, Weihnachten 2022