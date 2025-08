Scheana Shay deutet Affäre mit Ryan Gosling in Memoiren an

Scheana Shay (40) sorgt mit ihren Enthüllungen über ihre Liebesabenteuer in Hollywood für Aufsehen. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" sprach sie über ihre Memoiren "My Good Side". Dabei ließ die Reality-TV-Darstellerin keinen Zweifel daran, dass sie nichts zu verbergen hat. Auf die Frage, wer ihr bester Promi-Flirt gewesen sei, antwortete sie ohne Zögern mit dem Namen des Schauspielers Shemar Moore (55). Doch ein weiteres Detail erregte besondere Aufmerksamkeit: Bei der Aufzählung ihrer romantischen Begegnungen deutete sie an, auch mit Ryan Gosling (44), dem Star aus "Wie ein einziger Tag", angebandelt zu haben – ohne es jedoch ausdrücklich zu bestätigen. Auf Nachfrage erklärte sie lediglich: "Ich bestätige oder dementiere nichts."

Die Liste, die Scheana Shay in ihrem Buch offenbart, liest sich wie das Who's who der Hollywood-Welt. Neben Shemar Moore und Ryan Gosling nennt sie Namen wie John Mayer (47), Jesse Metcalfe (46) und JC Chasez (48). Dennoch hielt sie sich mit einigen Angaben bedeckt und erklärte, dass sie nach einer Reihe gescheiterter Affären entschieden habe, Männer abseits des öffentlichen Rampenlichts zu daten. Heute ist die ehemalige "Vanderpump Rules"-Darstellerin mit Brock Davies verheiratet, einem Personal Trainer, der ihre Beziehung in der Vergangenheit durch eine Affäre belastete; eine Geschichte, die sie nun ebenfalls in ihren Memoiren teilte.

In der Vergangenheit sorgte Scheana Shay schon einmal mit Details aus ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Beispielsweise hatte sie eine unangenehme Begegnung mit ihrem Ex-Partner John Mayer auf einem Festival in Los Angeles, was damals viel Gesprächsstoff bot. Die 40-Jährige tritt in Interviews und bei öffentlichen Auftritten offen und selbstbewusst auf. Ihre ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit kommt bei Fans gut an – sie schätzen genau diese authentische Seite an ihr. Scheana selbst macht kein Geheimnis daraus, dass die Liebe für sie nicht immer einfach war – und spricht darüber sicher auch künftig mit einem Augenzwinkern.

