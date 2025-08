Scientology soll Tom Cruise und Anas junges Glück belasten

Diese beiden Stars sollen das nächste Traumpaar am Hollywood-Himmel sein: Den Schauspielern Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) wird seit einigen Wochen eine Beziehung nachgesagt. Im vergangenen Monat wurden die beiden, die bald gemeinsam im Film "Deeper" zu sehen sein werden, sogar Händchen haltend gesichtet. Doch die junge Romanze der beiden Stars steht offenbar bereits vor einer großen Herausforderung: Toms enge Verbindung zur Scientology-Kirche.

Tom Cruise gilt als einer der bekanntesten Unterstützer von Scientology. Wie eine Insiderin im Gespräch mit Daily Mail verrät, scheitern Beziehungen zwischen dem Mission: Impossible-Star und seinen Partnerinnen häufig an den strengen Anforderungen der Organisation. Die Expertin berichtet, dass Beziehungen zu Tom oft mit einer rosaroten "Glanzphase" beginnen, bevor die Realität der Scientology-Praxis durchschlägt: "Es gibt eine Flitterwochenphase voll von Großzügigkeit und schillernden Momenten und dann kehrt die Wirklichkeit ein." In Toms vergangenen Beziehungen habe sich mit der Zeit der Druck, sich intensiver auf die Prinzipien der Organisation einzulassen, die Partnerschaften belastet. Auch Ana, die in einer katholischen Familie aufwuchs, könnte sich möglicherweise mit diesen Anforderungen konfrontiert sehen.

Noch wirkt die junge Beziehung jedoch mehr als harmonisch. Auf zahlreichen Paparazzi-Fotos zeigt sich die auf Kuba geborene Schauspielerin an der Seite des Hollywood-Stars lässig und glücklich. Ob bei entspannten Spaziergängen oder gemeinsamen Ausflügen, die beiden wirken wie ein eingespieltes Team. Nach ihrer Beziehung mit Ben Affleck (52) während der Pandemiezeit könnte nun Tom der neue Mann an Anas Seite sein. Fans und Beobachter fragen sich gespannt, ob diese Liebe langfristig Bestand haben wird, besonders angesichts der Herausforderungen, die Toms kirchliche Verpflichtungen mit sich bringen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Ana de Armas, Schauspieler

Getty Images Ana de Armas, Juni 2025

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juli 2020

