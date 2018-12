Mit dieser Reunion haben die Fans von Friends nicht gerechnet! Die Zuschauer der US-amerikanischen Sitcom wissen: Vor Chandler Bing (Matthew Perry, 49) gab es nur einen wahren Mann für Monica Geller (Courteney Cox, 54) – Dr. Richard Burke (Tom Selleck, 73)! Und genau diese beiden Darsteller sorgten jetzt für eine große Überraschung bei ihren Supportern – Courteney und Tom trafen sich privat in einer Bar in New York!

Auf Twitter postete ein Fan das Video der Mini-Reunion. Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Clip mehrere Tausend Likes. "Gesichtet in New York. Dr. Richard Burke und Monica Geller sagen sich Hallo. Was würde Chandler dazu sagen?", kommentierte die Userin ihre Beweisaufnahme. Die beiden Schauspieler hielten sich allem Anschein nach aber nur zufällig im gleichen Restaurant auf. Courteney saß an der Bar, während Tom zu ihr kam und die beiden sich freudig umarmten.

Die User im Netz ließen ihrer Freude über das Wiedersehen des Ex-Serien-Paares unter dem Posting freien Lauf. "Jetzt bin ich bereit für eine Fortsetzung der Show" oder "Ich habe die beiden so geliebt", sind nur zwei der zahlreichen Kommentare des Clips.

Hollywood Picture Press/face to Courteney Cox und Tom Selleck in "Friends"

Anzeige

United Archives GmbH Courteney Cox und Tom Selleck in "Friends"

Anzeige

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de