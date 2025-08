Kylie Kelce enthüllt strenge Handyregeln für Töchter

Kylie Kelce (33), die beliebte Podcasterin und Ehefrau des Sportlers Jason (37) Kelce, hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" spannende Einblicke in ihre zukünftigen Handy-Regeln für ihre Kinder gegeben. Die Mutter von vier Töchtern betonte, dass strikte Vorgaben gelten sollen, sobald ihre Kinder alt genug sind, ein Handy zu nutzen. Ihr Konzept des sogenannten "Küchenhandys" sieht vor, dass ein oder zwei zusätzliche Handys im Haus vorhanden sind, die ausschließlich im Gemeinschaftsbereich der ersten Etage aufbewahrt und genutzt werden dürfen. Diese Geräte sollen den Kindern nur für besondere Anlässe zur Verfügung stehen – etwa bei sportlichen Aktivitäten oder wenn sie ihre Eltern erreichen müssen.

In einem Gespräch mit Talkshow-Moderatorin Kelly Ripa (54) ging Kylie näher ins Detail: Neben den Handys sollen auch Computer ausschließlich in der Küche bleiben. Die Geräte dürfen weder in die privaten Bereiche der Kinder noch in den Keller mitgenommen werden. Dies sei ihrer Meinung nach wichtig, um eine gesunde Balance beim Umgang mit Technik zu fördern. Kylie überraschte ihre Fans außerdem mit weiteren strikten Hausregeln: So gibt es TV-Programme, die in ihrem Haushalt unter keinen Umständen geschaut werden dürfen. Dazu zählen beliebte Kinderserien wie "Cocomelon", "Blippi" und die "Teletubbies".

Kylie und Jason Kelce führen mit ihren Kindern ein erfülltes Familienleben, das von klaren Werten und festen Strukturen geprägt ist. Kylie betonte, dass sie sich intensiv mit den Aktivitäten ihrer Kinder beschäftigt und diese gezielt fördert – ohne dabei den Fokus auf den familiären Zusammenhalt zu verlieren. Neben ihrem Podcast ist Kylie besonders für ihre authentische und oft humorvolle Art bei Fans beliebt. Mit ihren ehrlichen Einblicken gelingt es ihr immer wieder, viele Eltern zu inspirieren und zum Nachdenken anzuregen – eine Eigenschaft, die sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrem Privatleben geschätzt wird.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020