Er soll der erste Star von "Die Verräter" Staffel vier sein

Die Vorbereitungen für die nächste Staffel der erfolgreichen RTL-Reality-Show Die Verräter laufen auf Hochtouren – und ein erstes bekanntes Gesicht steht wohl schon fest: Schauspieler Hardy Krüger Jr. (57) soll in der neuen Staffel mit von der Partie sein! Wie Bild erfahren haben will, wird der Sohn der verstorbenen Schauspiellegende Hardy Krüger (†93) bei der spannenden Jagd nach dem Silberschatz über 50.000 Euro in der Show antreten, die von Sonja Zietlow (57) moderiert wird. Zuschauer dürfen gespannt sein, ob der erfahrene Darsteller nicht nur Gefühle überzeugend spielen, sondern auch als geschickter Täuscher auftreten kann. Bestätigt wurde die Teilnahme des 57-Jährigen seitens des Senders jedoch noch nicht.

Nach dem großen Erfolg der dritten Staffel, bei der Prominente wie Janin Ullmann (43) und Marie Reim (25) mitspielten und spannende Herausforderungen meisterten, will RTL nun offenbar noch einen drauflegen. Mit Kandidaten wie Hardy, der durch Auftritte in Serien wie "Forsthaus Falkenau" oder "Notruf Hafenkante" bekannt wurde, setzt der Sender auf ein aufregendes Promi-Line-up. Insgesamt werden wohl wieder 16 Teilnehmer versuchen, ihre Gegner mit viel Geschick zu täuschen und den Verrätern auf die Schliche zu kommen – während diese heimlich versuchen, die Loyalen auszustechen.

Für Hardy ist das Showformat wohl wie geschaffen. Der Sohn der verstorbenen Filmlegende Hardy Krüger ist ein erfahrener Schauspieler, der das Spiel mit den Emotionen perfekt beherrscht. Seine Fans kennen ihn als jemanden, der in verschiedensten Rollen brilliert, sei es als Förster, Rechtsmediziner oder Widerstandskämpfer. Privat hält sich Hardy gerne bedeckt, doch sein charismatisches Auftreten und sein beruflicher Hintergrund machen ihn wohl zur idealen Wahl für das Format. Ob er wirklich den Wolf im Schafspelz geben wird, bleibt abzuwarten.

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

IMAGO / BREUEL-BILD Hardy Krüger Jr. im Mai 2025

IMAGO / PIC ONE Hardy Krüger Jr., Schauspieler

