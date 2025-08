Miley Cyrus begeistert komplett nackt auf Magazin-Cover

Miley Cyrus (32) sorgt mit ihrem neuesten Cover-Shooting für das Perfect Magazine für Aufsehen. Die Sängerin zeigt sich auf einem der drei Cover vollständig nackt – lediglich ihre Hände und der Bildausschnitt sorgen für dezenten Schutz. Begleitet wird die ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihre zahlreichen Tattoos eindrucksvoll in Szene setzt, von einem Interview, in dem Miley offen über das Gefühl spricht, nackt vor der Kamera zu stehen: "Auch wenn ich nichts trage, gibt es dabei immer eine Ebene von Stärke", verriet sie dem Magazin. Das Heft, das ab dem 11. August erhältlich ist, erscheint als 80-seitige Sonderedition.

Neben dem aufsehenerregenden Bild zeigt die "Flowers"-Sängerin auf den weiteren Covern einmal mehr ihre Wandelbarkeit. In einem Look, der vom Film "Marie Antoinette" inspiriert ist, trägt Miley ein prachtvolles Kleid mit passendem Hut – kombiniert mit modernen weißen Sneakers. Ein weiteres Foto der Serie zeigt sie in einem Vivienne-Westwood-Korsett, das sie mit schlichter Eleganz zur Geltung bringt. Das Shooting ist ein neues Highlight in Mileys Karriere, deren Fashion-Statements immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Zuletzt sprach sie in einem Podcast allerdings auch über Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper und erklärte, dass sie sich in verhüllender Swimwear wohler fühle.

Die Tochter von Country-Sänger Billy (63) Ray Cyrus hat seit ihrem Durchbruch als Hannah Montana einen langen Weg zurückgelegt. Obwohl sie lange versucht hat, das Image der Disney-Figur hinter sich zu lassen, ist sie heute stolz auf die Rolle – und plant bereits etwas Besonderes zum 20-jährigen Jubiläum der Serie im kommenden Jahr. "Es war der Anfang von allem", sagte Miley kürzlich in einem Interview. Ihre Fans spekulieren bereits, ob es zu diesem Anlass eine Neuauflage der Show oder sogar eine Tour geben könnte. Sicher ist jedenfalls: Miley Cyrus findet immer wieder neue Wege, ihre Karriere spannend und abwechslungsreich zu gestalten.

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025

Getty Images Miley Cyrus, Oktober 2014

