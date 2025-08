Lifestyle-Queen Martha Stewart schießt gegen Herzogin Meghan

Martha Stewart (84) hat sich jüngst kritisch über Herzogin Meghan (44) und deren Lifestyle-Marke "As Ever" geäußert. In einem Gespräch mit Yahoo Lifestyle erklärte die Unternehmerin, dass sie Meghan nicht gut kenne, doch hoffte sie, "dass sie weiß, wovon sie spricht". Die Fernsehköchin betonte, dass für sie Authentizität und Fachwissen essenzielle Faktoren seien, um in der Lifestyle-Branche erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sparte sie nicht mit Lob für Gwyneth Paltrow (52) und deren Marke "Goop". "Gwyneth hat als Schauspielerin einen Oscar gewonnen und ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut", stellte die US-Amerikanerin bewundernd fest.

Meghans Marke "As Ever", die unter anderem Roséwein, Honig, Tees und Fruchtaufstriche anbietet, traf in den vergangenen Monaten auf gemischte Kritiken. Während einige Produkte, wie der Roséwein, schnell ausverkauft waren, wurde ein Aprikosen-Fruchtaufstrich deutlich kritisiert. Die Expertin Donna Collins, Inhaberin von Jelly Queens, bezeichnete das Produkt als "misslungene Marmelade" und bemängelte die Qualität. Meghan, die seit ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten in den USA lebt, hatte die Marke im März 2025 ins Leben gerufen. Zusätzlich moderiert sie eine Netflix-Show mit dem Titel "With Love, Meghan", die trotz Kontroversen eine zweite Staffel bekommt.

Martha Stewart selbst ist eine Pionierin in der Lifestyle-Branche und scheint nicht gerne mit ihrer jüngeren Konkurrentin Meghan verglichen zu werden. Laut Insidern empfindet sie es als abwertend, mit solchen "Neulingen" in ihrer Profession gleichgesetzt zu werden. Dabei bleibt unklar, ob persönliche oder berufliche Gründe für die Zurückhaltung gegenüber Meghan eine Rolle spielen. Trotz der Vorbehalte gegenüber der Herzogin zeigt sich Martha offen gegenüber neuen Akteuren in der Branche und unterstrich: "Ich wünsche allen viel Glück." Konkurrenz scheint sie selbstbewusst als Inspiration, jedoch nicht als Bedrohung zu betrachten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Martha Stewart und Herzogin Meghan

Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Martha Stewart, Mai 2025