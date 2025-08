Die Todesursache von Ozzy Osbourne steht nun offiziell fest

Die genaue Todesursache der Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) wurde nun bekannt gegeben. Der Sänger und Frontmann der Band Black Sabbath starb am 22. Juli an den Folgen eines Herzinfarkts. In seiner Sterbeurkunde werden mehrere Ursachen aufgeführt, darunter ein außerklinischer Herzstillstand, koronare Herzkrankheit sowie Parkinson mit autonomer Dysfunktion, berichtet Mirror. In der Stunde seines Todes war Ozzy von seiner Frau Sharon Osbourne (72) und seinen Kindern umgeben. Die Familie richtete einen emotionalen Appell und bat die Öffentlichkeit darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

In den letzten Jahren hatte Ozzy immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, allen voran mit seiner Parkinson-Erkrankung. Zudem litt er unter langfristigen Folgen eines schweren Quad-Bike-Unfalls im Jahr 2003. Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands wagte er sich wenige Tage vor seinem Tod ein letztes Mal auf die große Bühne. Die Black-Sabbath-Legende zeigte sich mit großer Entschlossenheit und erfüllte sich den Wunsch, nochmals für seine Fans zu singen. Der Auftritt wurde von seinem Bandkollegen Geezer Butler als bittersüß beschrieben, da Ozzy "körperlich gebrechlich, aber voller Begeisterung für seine Musik" gewesen sei.

Ozzy wurde nach einer privaten Trauerzeremonie auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire beigesetzt, wo er seinen letzten Ruheplatz fand. Neben seiner Frau Sharon hinterlässt er fünf Kinder aus seinen beiden Ehen. Die Trauerfeierlichkeiten fanden auch in seiner Heimatstadt Birmingham, England, statt, wo sich Tausende Fans an der Black-Sabbath-Brücke versammelten und Blumen niederlegten. Schon zu Lebzeiten wurde Ozzy in der Musikwelt als "Prince of Darkness" verehrt. Er prägte nicht nur das Heavy-Metal-Genre, sondern hinterließ bei Fans und Weggefährten gleichermaßen eine unauslöschliche Erinnerung – als Musiker, Vater und Freund.

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

Anzeige Anzeige