Selena Gomez genießt eine Auszeit mit ihrer Schwester Gracie

Selena Gomez (33) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr privates Leben erfreut. Auf einem neuen Foto, das sie auf Instagram teilte, ist sie mit ihrer Schwester Gracie Teefey (12) zu sehen. Das Bild zeigt die beiden bei einem entspannten Essen in einem Restaurant mit Meerblick, vermutlich Nobu Malibu. Selena, gekleidet in einem warmen braunen Pullover mit roten Lippen und natürlichem Make-up, kuschelt sich eng an Gracie, die in einem oversized Sweatshirt ebenfalls gemütlich wirkt. Beide Schwestern hatten sich in Decken gehüllt, um sich vor der Brise am Meer zu schützen.

Neben dem herzerwärmenden Familienmoment zeigte Selena in ihrer Bilderreihe auch ihren Verlobten Benny Blanco (37). Das Paar genoss ein gemeinsames Essen in einem anderen Restaurant mit Meeresblick. Benny brachte mit einem floralen Hoodie einen farbigen Akzent ins Bild, während Selena erneut lässig im braunen Sweatshirt glänzte. Die beiden hatten sich im Dezember 2024 verlobt, und eine Hochzeit im September dieses Jahres steht im Raum. Allerdings verzögerte der volle Terminkalender der Künstlerin bisher die Planungen. Benny sprach in einem Podcast kürzlich darüber, wie beide mit ihren beruflichen Verpflichtungen jonglieren und sich im Sommer die Zeit nehmen wollen, die Feier konkreter zu besprechen.

Selena, die durch die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt wurde, hat seit ihrer Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin viele Herzen gewonnen. Ihre Beziehung zu Gracie, dem Kind ihrer Mutter Mandy Teefey (49) aus zweiter Ehe, gilt als besonders innig. Trotz ihres vollen Terminplans, der neben ihrer Beautymarke Rare Beauty auch Dreharbeiten zur Erfolgsserie Only Murders in the Building umfasst, scheint es Selena gelungen zu sein, einen Moment der Ruhe und Nähe mit ihrer Familie zu genießen – eine Seite, die sie nur selten mit der Öffentlichkeit teilt.

Instagram / selenagomez Gracie Teefey und Selena Gomez, August 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, August 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Gracie Teefey beim Fischen im März 2023