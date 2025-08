Weiß Snow, dass Jimi Blue Ochsenknecht ihr Vater ist?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat jetzt eine schöne Nachricht mit seinen Fans geteilt. In seiner Instagram-Story beantwortete er die Frage, ob seine Tochter Snow (3) mittlerweile wisse, dass er ihr Vater ist. Der Schauspieler und Musiker antwortete mit einem schlichten "Ja" und fügte ein Tränen-Emoji hinzu, das tiefere Emotionen bei dem 33-Jährigen durchblicken ließ. Snow ist die Tochter aus seiner früheren Beziehung mit Influencerin Yeliz Koc (31). Jahrelang herrschte Funkstille zwischen Vater und Kind, bevor er den Kontakt wieder aufnahm und die Beziehung zu ihr langsam neu aufbaute.

Zwischenzeitlich hatte Yeliz eine besondere Strategie gewählt, um ihren Ex wieder in das Leben ihrer gemeinsamen Tochter zu integrieren. Sie stellte ihn ihr anfangs nicht direkt als Vater, sondern als einen guten Freund vor. Doch inzwischen ist ein großer Schritt getan: Der Ochsenknecht-Nachwuchs weiß jetzt, wer ihr Vater ist, und Jimi Blue lässt keine Gelegenheit aus, sie zu sehen. Wie er in der Fragerunde weiter verriet, reist er regelmäßig nach Hannover, wo Yeliz und Snow wohnen: "Mindestens einmal im Monat für eine Woche. Manchmal auch länger oder öfter", schreibt der 33-Jährige.

Ob Snow Jimi Blue mittlerweile auch mit "Papa" anspricht, bleibt jedoch unklar. Vor einigen Monaten noch hatte Yeliz in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass Snow ihren Vater beim Vornamen nennt. Auf die Frage eines Fans, wann sich das ändern würde, antwortete die Reality-TV-Bekanntheit damals: "Der Moment wird schon noch kommen und solange sie nicht fragt, sehe ich auch keinen Druck." Der Musiker sei für Snow einfach ein Freund der Familie gewesen. Für die 31-Jährige war klar, dass sich daran erst etwas ändere, wenn ihre Tochter von sich aus nachfrage. "Wir sind auf einem guten Weg und das ist das Wichtigste", betonte sie damals.

Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025

Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Jimi Blue Ochsenknech und Yeliz Koc im Juli 2025

