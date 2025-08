Taylor Swift und Travis Kelce sind auf Liebesnest-Suche

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben Berichten zufolge den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Das berühmte Paar wurde beim gemeinsamen Hauskauf in Cleveland, Ohio, gesichtet. Schon im Juni besuchten die beiden laut dem lokalen Medium Cleveland Scene mindestens zwei luxuriöse Anwesen in den wohlhabenden östlichen Vororten der Stadt. Während ihrer Reise wurden sie außerdem bei einem Mittagessen in JoJo’s Bar in Chagrin Falls fotografiert, einem Stadtteil, der Travis durch seine Jugend in Cleveland Heights vertraut ist. Zusätzlich nähren die gemeinsamen Auftritte die Spekulationen um das baldige Zusammenziehen des Paares.

Beide Stars, die seit Sommer 2023 ein Paar sind, besitzen derzeit eindrucksvolle Immobilien, doch bisher teilen sie sich kein gemeinsames Zuhause. Travis, ein Star der Kansas City Chiefs, erwarb 2023 eine 6-Millionen-Dollar-Villa in Kansas City, die jedoch Opfer eines Einbruchs wurde. Taylor, deren Immobilienportfolio beeindruckende 80 Millionen Dollar umfasst, genießt mit Travis oft Zeit in ihrem Anwesen in Rhode Island, wie Insider berichten. Doch trotz des Glanzes ihrer individuellen Besitztümer scheint der gemeinsame Wunsch nach einem Heim die beiden zu weiteren Plänen motiviert zu haben. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin People, dass sie zunehmend über ihre gemeinsame Zukunft sprechen und "mehr im Einklang als je zuvor" seien.

Privat wie auch beruflich scheinen Taylor und Travis perfekt aufeinander abgestimmt. Während Travis, der in wenigen Wochen seinen 36. Geburtstag feiert, möglicherweise bald über das Ende seiner beeindruckenden Spielerkarriere nachdenkt, hat Taylor eine Welttournee hinter sich. Ihre harmonische Beziehung und ihre Pläne, ein gemeinsames Leben aufzubauen, sind beliebter Gesprächsstoff – nicht nur unter Fans, sondern auch in den Medien. Für Taylor könnte ein Umzug nach Cleveland nicht nur ein Zeichen der Liebe zu Travis, sondern auch ein weiterer spannender Schritt in ihrem außergewöhnlichen Leben sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce