Eric Sindermann und Yvonne Woelke haben dieselbe Stalkerin

Die Reality-TV-Stars Eric Sindermann (37) und Yvonne Woelke (45) haben sich jetzt auf Instagram mit einem ernsten Appell an ihre Fans gewandt. Beide gaben bekannt, seit Jahren von derselben Stalkerin belästigt zu werden. Zu einem Foto, auf dem sie sich gemeinsam im Arm halten und traurig in die Kamera blicken, schrieb Eric: "Aber jetzt ist Schluss. Wir werden uns wehren. Es kann nicht sein, dass so eine Person damit durchkommt." Die anhaltende Situation habe sie beide sehr belastet, und sie sind entschlossen, keine Ruhe zu geben, bis die Täterin zur Verantwortung gezogen wird.

Eric und Yvonne scheinen in der schwierigen Situation eng zusammenzustehen und sich gegenseitig Halt zu geben. Beide wirken entschlossen, sich nicht länger einschüchtern zu lassen, sondern aktiv gegen die jahrelange Belästigung vorzugehen. Ihre Fans reagierten bestürzt und zeigten Verständnis für die Lage des Duos. Einige sahen den Post jedoch auch kritisch. In den Kommentaren macht Eric seinem Ärger über die aus seiner Sicht ungerechte Lage Luft: "Hey Leute. Bitte habt diesmal einfach nur Verständnis." Eric beschrieb die Stalkerin als psychisch instabil. Er stellte die Frage, wie solche Personen ungehindert in der Gesellschaft agieren könnten.

Immer häufiger gehen Prominente öffentlich mit ihren Erfahrungen zu Stalking um. Neben Eric und Yvonne hatte etwa auch Influencerin Tanja Makarić (28) kürzlich offenbart, dass sie seit Jahren von einem Stalker terrorisiert wird. Stalking stellt für viele Betroffene nicht nur eine psychische Ausnahmesituation dar, sondern gefährdet oft auch ihre Sicherheit und die ihrer Angehörigen. Besonders, wenn die Täter aus dem engsten Umfeld stammen oder persönliche Informationen gezielt verwenden, wird der Leidensdruck enorm. Wie es jetzt für Eric und Yvonne weitergeht, bleibt abzuwarten.

ProSieben, ProSieben Collage: Yvonne Woelke, Eric Sindermann

ActionPress / AEDT Eric Sindermann, Februar 2025

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018