Enttäuschte Fans: Musikerin Doechii sagt Festivaltermine ab

Doechii, die bekannte Musikerin und Rapperin, hat kurzfristig ihren Auftritt beim All Points East Festival in London abgesagt. Die Nachricht erreichte die Fans am Dienstag über einen Instagram-Beitrag des Festivals. Neben dem geplanten Set am Samstag wurden zudem ihre Auftritte beim FORWARDS Festival in Bristol und Rock en Seine nahe Paris gestrichen. Obwohl das Festivalmanagement Doechii als "unglaubliche Künstlerin" lobte, bleibt die Enttäuschung bei den Fans groß. Kommentare wie "Ich war so aufgeregt, sie an meinem Geburtstag zu sehen" oder "Ich bin extra von einem anderen Kontinent angereist, um sie zu erleben" häuften sich unter dem Post. Bislang hat sich Doechii selbst nicht zu den Gründen ihrer Absagen geäußert.

Das Festivalmanagement betonte die Stärke ihres verbleibenden Line-ups und sprach sein Bedauern über die Absagen aus. Zu den anderen Künstlern gehören unter anderem Raye, Tyla und Nao. Parallel gibt es aber auch Kritik von enttäuschten Fans, die fordern, das eingesparte Budget für einen adäquaten Ersatz zu nutzen. Doechii, bekannt für Songs wie "Nissan Altima", kündigte zuletzt ihre "Live from the Swamp"-Tour an, doch ihr Schweigen zu den ausgefallenen Festivalterminen lässt Raum für Spekulationen. In der Vergangenheit fiel sie durch ihre klare Haltung zur Politik und ihr Engagement bei Protesten auf, was ihr großes Lob und Aufmerksamkeit eingebracht hat.

Ihre Haltung bleibt eindrucksvoll, wie zuletzt ihr Auftritt bei den BET Awards deutlich machte, wo sie unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (79) für seinen Umgang mit Protesten kritisierte. Die Musikerin, die von Stars wie Lady Gaga (39) für ihre emotionalen Texte gelobt wird, beeindruckt sowohl durch ihre künstlerische als auch ihre politische Ausdruckskraft. Ein Video von ihrer Met-Gala-Vorbereitung sorgte allerdings im Netz für Diskussionen – einige bezeichneten sie als fordernd, andere verteidigten sie als gestresst.

Getty Images Doechii im März 2025 in Kalifornien

Getty Images Doechii im April in Texas

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

