Anna-Maria Ferchichis Töchter (3) gönnen sich einen Spa-Day

Naima (3) und Leonora Ferchichi (3), die Töchter von Anna-Maria Ferchichi (43), genossen einen ganz besonderen Wellness-Tag. Zusammen mit ihrer Mama verbrachten die Mädchen einen ausgiebigen Spa-Tag, der keine Wünsche offen ließ. Neben luxuriösen Maniküren und Pediküren gab es für die Schwestern auch lange Haarverlängerungen in Pink und Lila, ganz im Stil von Meerjungfrauen. Zufrieden und mit strahlenden Gesichtern posierten die beiden vor der Kamera. Doch eine fehlte im Bild: "Amaya wollte zu Hause bleiben", erklärte Anna-Maria das Fehlen der dritten Schwester auf Instagram.

Die Bilder des Mädchenausflugs sorgten nicht nur in der Familie für Begeisterung. Tante Lulu Lewe kommentierte die Aufnahmen entzückt: "Wie kann man so süß sein!" Auch Papa Bushido (47) zeigte sich gerührt: "Mein Herz schlägt schneller, wenn ich sie sehe." In den sozialen Medien schlossen sich zahlreiche Nutzer den Lobeshymnen an. Kommentare wie "Wie kleine Ladys! Zuckersüß!" und "Echt toll, dass ihr euren Kindern so ein Leben ermöglichen könnt" sorgten für eine wahre Flut an positiven Reaktionen.

Neben ihren öffentlichen Aktivitäten steht für Anna-Maria vor allem das Familienleben im Mittelpunkt. Mit insgesamt acht Kindern, darunter die Drillingsmädchen Naima, Leonora und Amaya, hat die Unternehmerin und Ehefrau von Bushido alle Hände voll zu tun. Trotz des Trubels nimmt sich die fürsorgliche Mutter immer Zeit für besondere Momente mit ihren Liebsten. Schon in der Vergangenheit betonte Anna-Maria, wie wichtig ihr ein inniges Verhältnis zu ihren Kindern sei, und mit diesem süßen Spa-Tag zeigte sie einmal mehr, wie viel sie für das Wohl ihrer Familie tut.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Naima und Leonora Ferchichi, 2025

