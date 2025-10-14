So sieht Prinzessin Josephines Alltag am Elite-Internat aus

Prinzessin Josephine (14) hat eine große Veränderung in ihrem Alltag vorgenommen. Seit August besucht die 14-jährige Tochter von König Frederik (57) und Königin Mary (53) die Spir Efterskole, ein renommiertes Internat in Dänemark. Mit der Entscheidung, ihre Oberstufenjahre dort zu verbringen, überraschte die jüngste Tochter des Königspaares viele Beobachter. Die Schule hat eine bemerkenswerte Tagesstruktur, die explizit an die Schlafbedürfnisse von Jugendlichen angepasst wurde. So beginnt der Tag für die Schülerinnen und Schüler erst um 8:45 Uhr, mit anschließendem Zimmeraufräumen, Morgengymnastik und Frühstück, bevor um 10:20 Uhr der Unterricht startet, wie Hello! berichtet. Abends müssen die Handys bereits um 22:15 Uhr abgegeben werden und das Licht wird um 23:30 Uhr ausgeschaltet.

Besonders stolz ist die Schule auf ihre ganzheitliche Herangehensweise: Neben einem strikten Schlafrhythmus wird auch großer Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Die Mahlzeiten sind geprägt von Vollkornprodukten, viel Gemüse und frischen Zutaten. Fisch steht mehrfach pro Woche auf dem Speiseplan, während fettarme Milchprodukte und bewusst eingesetzte Fette die Gerichte abrunden. Selbst vegetarische Alternativen werden regelmäßig angeboten. Darüber hinaus bietet die Lage der Schule nahe dem Wasser Luxus der besonderen Art. Wassersportarten wie Segeln, Tauchen, Windsurfen oder Wakeboarding stehen den Schülerinnen und Schülern optional zur Verfügung und dürften den Stundenplan der Prinzessin wunderbar ergänzen.

Josephine, die Zwillingsschwester von Prinz Vincent (14), hat mit dem Besuch der Spir Efterskole offenbar einen Ort gefunden, der den Spagat zwischen akademischem Fokus und persönlicher Entwicklung schafft. Der Umzug an ein Internat markiert nicht nur einen bedeutenden Entwicklungsschritt in ihrem Leben, sondern spiegelt auch ihren Wunsch nach Unabhängigkeit wider. Das Internatsleben gibt der jungen Royal die Möglichkeit, sich fernab des Palastlebens in einem eng verbundenen Umfeld auszuprobieren und neue Freundschaften zu knüpfen – ein wichtiger Aspekt in einem Alter, das von vielen Veränderungen geprägt ist.

Getty Images Prinzessin Josephine, dänisches Königshaus

Getty Images Prinzessin Josephine und Königin Mary, Juni 2025

Getty Images Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, Mai 2025

