Beichte: Wladi sagte "Temptation Island V.I.P." achtmal ab

Wladi und seine Freundin Chiara Antonella (28) stellen ihre Beziehung im Reality-Format Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Grund dafür ist ein Vorfall aus der Vergangenheit: Der TV-Star war seiner Partnerin einst untreu. Auch wenn dieser Seitensprung schon eine Weile zurückliegt, belastet das Ereignis die Beziehung der beiden immer noch. Doch die Teilnahme an der Show fiel Wladi alles andere als leicht. Wie er in einem Gespräch mit einer der Verführerinnen gestand, habe er die Sendung intern "achtmal abgesagt". Erst auf Chiaras Drängen hin habe er schließlich zugestimmt.

Chiaras Wunsch nach der Teilnahme hatte jedoch einen klaren Hintergrund: Die Reality-Darstellerin versprach ihrem Freund, das einstige Fremdgehen endgültig zu vergessen, sollten sie die Herausforderung meistern. Doch sowohl in der Frauen- als auch in der Männervilla werden die beiden immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert. In der Frauenvilla wird Chiara von den Verführern ins Gewissen geredet: Ein "richtiger Mann" würde so etwas nicht tun. Auch Wladi hat Bedenken, dass Chiaras Meinung von solchen Einflüsterungen beeinflusst wird. Dennoch zeigt sich Chiara nachdenklich und gesteht: "Ein kleiner Bruch wird immer da sein, wenn schon mal etwas vorgefallen ist. Und das ist eigentlich sehr schade."

Bereits vor ihrer Teilnahme bei "Temptation Island V.I.P." waren die beiden polarisierende Gesichter im Reality-TV. In einer früheren Show hatten Wladi und die Influencerin ihre Beziehung öffentlich gemacht und in einem langen Prozess das zerstörte Vertrauen wieder aufgebaut. Chiara erzählte bereits, wie schwierig es war, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und betonte dennoch, wie sehr sie an ihre Liebe glaubt. In einer Beziehung, die von Höhen und Tiefen geprägt ist, zeigt sich eine deutliche Dynamik, die Fans und Zuschauer gleichermaßen fesselt. Mit ihrer offenen Art beweisen beide Mut, auch kritische Themen vor einem Millionenpublikum zu thematisieren.

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, TV-Bekanntheiten

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, TV-Bekanntheiten