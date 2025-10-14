Ihn wählen die Promi-BB-Stars zur "fakesten Person" im Haus

Michael Naseband (60) kann es kaum fassen: In der Show Promi Big Brother wurde der Schauspieler von seinen Mitbewohnern aus der Musterwohnung als "fakeste Person" eingestuft. Die Entscheidung fiel im Rahmen eines Rankings, bei dem die Bewohner über verschiedene Kategorien abstimmen mussten, unter anderem, wer den Sieg am wenigsten verdient hätte. Auch hier stand der 60-Jährige an der Spitze. "Läuft bei mir", kommentierte er das Urteil ironisch, doch dass seine Authentizität in Frage gestellt wurde, ließ ihn sichtlich erschüttert zurück.

Die Aufgabe, die zu diesem Urteil führte, sorgte allgemein für Spannungen. In der Musterwohnung ahnte Sarah-Jane Wollny (27) schon vorab, dass es kontrovers werden würde: "Oh, das wird jetzt gemein." Während sich andere Teilnehmer enttäuscht über ihre Platzierungen zeigten, saß besonders bei Laura Blond der Schmerz tief. Sie wurde als am wenigsten unterhaltsam bewertet. Im Gespräch mit Désirée Nick (69) machte die 29-Jährige ihrer Enttäuschung Luft: "Meine Freundin sagt also, ich bin am wenigsten unterhaltsam. Das ist schon krass." Bei einer anschließenden Party kam es dann zur Konfrontation zwischen Laura und Sarah-Jane, von der sich die Beauty & The Nerd-Gewinnerin offenbar mehr Unterstützung erhofft hatte.

Für Michael ist "Promi Big Brother" nicht der erste Auftritt im deutschen Fernsehen, doch Reality-TV ist ganz neues Terrain für ihn. Der Schauspieler wurde vor allem durch die TV-Doku-Serie "K11" bekannt, in der er jahrelang als engagierter Ermittler auftrat. Privat hat er sich immer als bodenständiger Teamplayer präsentiert, weshalb ihn die gegenwärtigen "Fake"-Vorwürfe besonders schwer treffen dürften. Ob das Ranking sein weiteres Miteinander mit den anderen Bewohnern beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedenfalls: Nicht alle Beziehungen im Haus sind so harmonisch, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Stars in der Musterwohnung, 2025

Joyn Promi-BB-Stars Paco Herb und Michael Naseband, 2025