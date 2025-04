Gästeliste steht fest: Doechii debütiert bei Met Gala 2025

Die Met Gala 2025 rückt näher, und schon jetzt sorgt die Gästeliste für Aufsehen. Das Modeevent, das wie gewohnt am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York stattfindet, steht dieses Jahr Berichten von The Sun zufolge unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style" und feiert die Kunst und das Erbe der schwarzen Schneiderei. Besonders gespannt sind Fans auf den ersten Auftritt von Grammy-Gewinnerin Doechii, die nicht nur als Gast geladen ist, sondern auch Teil des Gastgeberkomitees sein wird. Für weniger Freude sorgt hingegen die mutmaßliche Abwesenheit von "Riverdale"-Star Lili Reinhart (28), die nach eigener Einschätzung durch ihre Kritik an Kim Kardashian (44) von der Veranstaltung ausgeschlossen sein könnte.

Lili nahm zuletzt 2022 an der Met Gala teil, sorgte jedoch unmittelbar nach dem Event für Schlagzeilen: Auf Instagram kritisierte sie Kim für deren radikale Diät, um in Marilyn Monroes (✝36) ikonisches Kleid zu passen. "Zu sagen, dass man monatelang keine Kohlenhydrate gegessen hat, nur um in ein verdammtes Kleid zu passen – das ist so falsch", schrieb sie damals und betonte die negativen Botschaften, die solche Aussagen an Fans und junge Menschen senden. In einem späteren Interview mit dem W Magazine gestand sie: "Es hat Spaß gemacht, aber ich denke nicht, dass ich noch einmal eingeladen werde." Während Modeikone Anna Wintour (75) nicht offiziell Stellung dazu nahm, bleibt Lili überzeugt, dass ihre Worte sie von zukünftigen Gästelisten ausgeschlossen haben.

Die Met Gala ist bekannt für schillernde Debüts, aber auch für Kontroversen und prominente Absagen. Stars wie Zayn Malik (32) und Tina Fey (54) haben der Veranstaltung längst den Rücken gekehrt, während andere – wie Tim Gunn (71) – offenbar auf der inoffiziellen schwarzen Liste stehen. Trotz der Diskussionen bleibt die Met Gala ein glamouröser Höhepunkt im Kalender der Modewelt. Doechii, die mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer Kreativität glänzt, steht 2025 zweifellos im Rampenlicht. Die Rapperin gewann bei den 2025 Grammy Awards den Preis für das beste Rap-Album mit ihrem Debüt "Alligator Bites Never Heal" und wurde zudem bei den Billboard Women in Music Awards 2025 zur "Woman of the Year" ernannt, eine Auszeichnung, die zuvor nur Legenden wie Taylor Swift (35) und Lady Gaga (39) zuteilwurde. Kein Wunder also, dass der nächste große Schritt in ihrer Karriere die Met Gala sein darf.

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Getty Images Doechii im März 2025, Sängerin

