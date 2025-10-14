Julia Roberts sprachlos: Robbie Williams packt Anekdote aus

Robbie Williams (51) sorgte in der jüngsten Episode der "Graham Norton Show" für einen Wow-Moment. Nachdem er seinen neuen Song "Pretty Face" performt hatte, fand sich der Sänger auf der Couch neben Hollywood-Star Julia Roberts (57) wieder. Während weitere prominente Gäste wie Colin Farrell (49), Benedict Cumberbatch (49) und Gloria Estefan (68) die Runde ergänzten, richtete Robbie seine Aufmerksamkeit auf Julia. Er gestand, ihren Filmklassiker "Pretty Woman" ganze sechs Mal hintereinander gesehen zu haben: "Und am Ende dachte ich, eines Tages werde ich mit einer Prostituierten shoppen gehen. Und ich habe es getan. Also, danke dafür." Während das Publikum lachte, blieb Julia vor Verblüffung wortlos, ihr Mund stand offen.

Der inzwischen 51-jährige Sänger erzählte damit seine ganz persönliche Geschichte, die direkt mit Julias Kultfilm von 1990 verknüpft ist. In "Pretty Woman" spielt Julia die Rolle der Vivian Ward, einer Sexarbeiterin, die von einem wohlhabenden Geschäftsmann, dargestellt von Richard Gere (76), engagiert und später in die High Society eingeführt wird. Eine ikonische Szene, auf die Robbie anspielte, zeigt Vivian, wie sie ein teures Outfit kauft, nachdem sie zuvor in einer Boutique abgelehnt wurde. Der Film wurde ein Riesenerfolg und katapultierte Julia in den Hollywood-Olymp. Graham Norton fasste die Anekdote mit einem Augenzwinkern zusammen: "Das ist eine wirklich schöne Geschichte, Robbie."

Neben humorvollen Momenten sprach Robbie kürzlich in einem Podcast auch über persönliche Herausforderungen. Er enthüllte, dass er von dem leidenschaftlichen Wunsch angetrieben wird, den Rekord für die meisten Nummer-eins-Alben in Großbritannien zu brechen, ein Titel, den er derzeit zusammen mit den Beatles hält. Außerdem sprach er offen über seine mentalen Kämpfe, die er als "inneres Tourette" bezeichnete, ein Begriff, mit dem er intrusive Gedanken beschreibt. Diese Offenheit lässt erkennen, dass der legendäre Entertainer nicht nur für seinen Witz und Charme geschätzt wird, sondern auch für seine Fähigkeit, schwierige Themen anzusprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Julia Roberts, Robbie Williams

Anzeige Anzeige

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, November 2024