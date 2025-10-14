Keira Knightleys Netflix-Thriller erntet vernichtende Kritik

Mit ihrem neuesten Projekt "The Woman in Cabin 10" erobert Keira Knightley (40) aktuell die Spitze der Netflix-Charts. Der Thriller, der auf dem Bestseller von Ruth Ware basiert, wurde am 10. Oktober 2025 auf dem Streamingdienst veröffentlicht und zeigt die Schauspielerin als Journalistin Laura Blacklock. Diese reist auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff durch Nordeuropa, gerät jedoch in einen Albtraum, als sie Zeugin eines vermeintlichen Mordes wird. Trotz ihrer Beobachtungen werden ihre Warnungen ignoriert, da weder Passagiere noch Crewmitglieder als vermisst gelten. Entschlossen, dem Rätsel auf den Grund zu gehen, stellt sich Lo einer zunehmend gefährlichen Jagd nach der Wahrheit.

Obwohl der Thriller an die Spitze der Netflix-Charts geschossen ist, fällt das Urteil der Kritiker und Zuschauer, kino.de nach zu urteilen, verheerend aus. Auf Rotten Tomatoes vergab das Publikum schwache 35 Prozent, die Fachpresse bewertete den Film sogar mit nur 28 Prozent. Die Kritiken sind eindeutig: Susan Granger vom SSG Syndicate bezeichnet die Charaktere als "kitschige Karikaturen", und andere Stimmen bemängeln unter anderem die fehlende Charakterentwicklung und die zu starke Abweichung von der Buchvorlage. Auch die Handlung steht im Fokus der Kritik, wie Kate Erbland von IndieWire anmerkt: "Die Mitreisenden der Protagonistin könnten genauso gut über Bord geworfen werden, bevor das Schiff den Hafen verlässt."

Trotz grandioser Besetzung - nebst Knightley unter anderem Hannah Waddingham (51) und Guy Pearce (58) - punktet der Streifen nicht.Keira Knightley, die unter anderem durch Filme wie Fluch der Karibik weltweite Bekanntheit erlangte, ist dafür bekannt, sich auch aufwendigen und anspruchsvollen Projekten zu widmen. In der Vergangenheit begeisterte sie ihr Publikum mit intensiven Darstellungen vielschichtiger Figuren. Trotz der gemischten Resonanz auf ihr neuestes Werk zeigt sich, wie sehr sie ihrer Vorliebe für vielschichtige Rollen, in denen starke Frauenfiguren im Fokus stehen, treu bleibt.

