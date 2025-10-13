Dieser Promi muss als Zweites "Promi Big Brother" verlassen

Es ist wieder so weit: Für einen Kandidaten ist das Abenteuer im Container von Promi Big Brother schon wieder zu Ende. Diesmal durften die Zuschauer entscheiden – und das haben sie auch. Wie verrückt haben sie für ihre Favoriten angerufen, um diese vor dem Exit zu beschützen. Christina Dimitriou (33) hat dabei die wenigsten Anrufe bekommen und muss die Show damit verlassen. Warum hat es die Influencerin schon erwischt? Christina kann es selbst nicht so genau sagen. Direkt nach ihrem Austritt sagt sie: "Gewisse Leute hat es auch gewundert, aber ich weiß es nicht." Dennoch lacht sie, scheint nicht unbedingt traurig darüber, den Sieg nicht mit nach Hause nehmen zu können.

Gegenüber einem der Moderatoren der Show, Jochen Schropp (46), erzählt Christina, dass sie sich während ihrer Zeit im Container generell mit allen ganz gut verstanden hat. Trotzdem gibt es zwei, denen sie den Sieg ganz besonders gönnen würde. "Ich gönne den Sieg Karina an erster Stelle und Andrej auch", gibt sie selbstsicher an. Karina wurde von den Zuschauern schon relativ früh in Sicherheit gebracht, während Andrej Mangold (38) bis zuletzt an Christinas Seite um den Rausflug bangen musste. Es hätte ihn fast erwischt!

Allerdings kehrt in den Container noch keine Ruhe ein. Heute Abend fliegen nämlich insgesamt zwei Kandidaten aus der Show! Das hatte der Sender Sat.1 bereits im Vorfeld gegenüber Promiflash bestätigt – obwohl die Kandidaten selbst davon bis eben noch gar nichts wussten. Christina gesellt sich nun zur ersten Kandidatin, die bereits gestern gegangen ist: Doreen Dietel (51). Für sie war es nur schwer zu verkraften, wie sie Promiflash später erzählte. Sie wollte es unbedingt schaffen, nicht als erste zu gehen. Dieser Wunsch ging leider nicht in Erfüllung.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige