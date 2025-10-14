One-Direction-Trennung war für Louis Tomlinson schrecklich

Louis Tomlinson (33) hat über den einschneidenden Moment gesprochen, als One Direction im Jahr 2016 ihre Trennung beschloss. "Der Raum fühlte sich kalt an", erinnerte sich der Sänger im Podcast "Diary of a CEO" daran, wie er zusammen mit Harry Styles (31), Niall Horan (32) und Liam Payne (†31) die Entscheidung traf, das Kapitel der erfolgreichen Band zu beenden. Obwohl es eine gemeinsame Entscheidung war, hat sie Louis schwer getroffen. "Es war schrecklich", erklärte er. Bereits zuvor habe er gespürt, dass das Ende näher rückte, dennoch habe er die Gedanken daran zunächst verdrängt.

Erst später habe Louis vollständig verarbeiten können, was die Trennung für ihn bedeutete. Der damals erst 24-Jährige durchlief einen Prozess der Trauer, wie er im Interview verriet. "Es war, als würde ich direkt um die Band trauern", sagte der Sänger rückblickend. One Direction, die 2010 während der Castingshow "The X Factor" ins Leben gerufen wurden, hatte bis zu ihrem Aus unglaubliche Erfolge gefeiert. Der plötzliche Abschied bedeutete für die Bandmitglieder nicht nur ein Ende der gemeinsamen Karriere, sondern auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Privat und beruflich hat sich Louis seitdem neu orientiert. Während die Bandmitglieder erfolgreich Solokarrieren gestartet haben, hat Louis ebenfalls mehrere Alben herausgebracht und steht regelmäßig für Konzerte auf der Bühne. Neben seiner musikalischen Laufbahn widmet sich der Sänger auch seinem Sohn, der 2016 geboren wurde. Für Louis hat die Zeit mit One Direction bis heute große Bedeutung. In Interviews spricht er immer wieder stolz über die gemeinsame Arbeit und die Erfolge, die sie zusammen erlebt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson bei den Rolling Stone UK Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan von One Direction

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger