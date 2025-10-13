Dritter Exit: Auch dieser Bewohner muss Promi BB verlassen

Damit haben die Kandidaten von Promi Big Brother nicht gerechnet: Heute Abend müssen insgesamt zwei Bewohner den berühmten Container verlassen. Nachdem Christina Dimitriou (33) gerade erst gekickt wurde, bangen ihre restlichen Mitstreiter nun erneut. Am Ende trifft es diesmal Pinar Sevim. Die TV-Bekanntheit nimmt es mit Humor – kurz bevor sie den Container verlässt, enthüllt sie noch ein pikantes Geheimnis. Sie hat einen Augenbrauenstift mit in die Show geschmuggelt! Ihre Kollegen feiern sie dafür und schicken sie unter tobendem Applaus nach Hause.

Für drei Kandidaten ist die letzte Entscheidung des Tages besonders gut verlaufen. Achim Petry (51), der heute den Bauleiter spielt, durfte drei Namen nennen, die vor dem Exit gesichert werden und in die schön möblierte, bequeme Wohnung ziehen dürfen, während alle anderen im Rohbau bleiben und frieren müssen. Achim hätte sich selbst wählen dürfen, entschied sich aber letztendlich für Andrej Mangold (38), Marc Terenzi (47) und Influencer SatansBratan. "Marc und Erik liebe ich, und mit Andrej habe ich mich auch sehr gut angenähert. Also meine Entscheidung steht", erklärt der Sohn von Wolfgang Petry (74) überzeugt. Sich selbst zu sichern, sei für ihn gar nicht infrage gekommen.

Für Pinar ist der Kurzurlaub bei "Promi Big Brother" nun vorbei. Sie gesellt sich jetzt zu Christina und Doreen Dietel (51), die als Allererste aus dem Container gewählt wurde. Wahrscheinlich ist sie auch ein bisschen erleichtert, jetzt zu ihrem Freund und ihren eigenen vier Wänden zurückkehren zu dürfen. Immerhin hatte sie Container-Kollegin Sarah-Jane Wollny (27) im Laufe der letzten Tage noch anvertraut, dass sie und ihr Partner vor ihrem Einzug einen großen Streit hatten. Dieser nahm die Influencerin so mit, dass sie sogar in Erwägung zog, die Show frühzeitig abzubrechen. Das kann sie sich jetzt ja sparen.

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025