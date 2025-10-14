Nara und Lucky Blue Smith verraten Namen ihrer Tochter

Nara Smith (24) und Lucky Blue Smith (27) haben ihrer jüngsten Tochter einen besonderen Namen gegeben. Am Montag enthüllte die Influencerin auf TikTok den Namen des vierten gemeinsamen Kindes des Paares: Fawnie Golden Smith. Die Kleine kam bereits am 27. September, Naras eigenem Geburtstag, zur Welt. "Unser kleines goldenes Mädchen, geboren an meinem Geburtstag und von Lucky in diese Welt begrüßt", schrieb Nara in einem Posting. Die Familie, die auch Rumble Honey, Whimsy Lou und Slim Easy großzieht, genießt aktuell die ersten gemeinsamen Momente mit ihrem Neuzugang.

Die Ankündigung des Namens sorgte bei den Fans für viel Aufmerksamkeit. Obwohl einige Anhänger auf noch ausgefallenere Namenskreationen spekuliert hatten, löste Fawnie Golden bei den meisten positive Reaktionen aus. "Das ist ein hübscher Name", kommentierte jemand unter Naras Beitrag. Ein anderer schrieb: "Ihr habt immer die besten Namen." In einem Video hatte Nara bereits zuvor kryptische Hinweise gegeben, die jedoch viele Rätsel aufwarfen. Die Geburt der kleinen Fawnie bezeichnete Nara als "magisch, anmutig und sanft", und sie freue sich auf die Kuschelzeit mit ihrer Familie.

Nara, bekannt für ihre Lifestyle- und Kochinhalte auf Social Media, hat Millionen Fans, die ihr Familienleben mitverfolgen. Im Jahr 2019 brachte die damals 19-Jährige ihre erste Tochter Rumble Honey zur Welt. Über ihre Entscheidung, früh Mutter zu werden, sagte sie einmal: "Ich wollte mein Leben mit meinen Kindern gestalten, anstatt sie später darin einzubinden", so Daily Mail. Ihr Ehemann Lucky, der aus einer früheren Beziehung bereits eine Tochter namens Gravity hat, steht Nara gleichermaßen bei der Kinderbetreuung und im Alltag zur Seite. Die beiden betonen oft, wie wichtig ihnen eine gleichberechtigte Partnerschaft ist.

Getty Images Lucky Blue Smith und Nara Smith im März 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith mit ihrem vierten Kind, Oktober 2025

Getty Images Nara Smith, Mai 2025