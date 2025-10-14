Cillian Murphy enthüllt: Dieser Tipp brachte ihm den Oscar

Cillian Murphy (49), der 2024 den Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "Oppenheimer" gewann, hat in einem YouTube-Interview mit "Jake's Takes" eine spannende Anekdote geteilt. Der irische Schauspieler, der die Hauptfigur J. Robert Oppenheimer verkörperte, beschreibt, wie ein einziger Satz des preisgekrönten Regisseurs Christopher Nolan (55) während der Dreharbeiten seine Herangehensweise an die Rolle grundlegend veränderte. Bezugnehmend auf den Charakter Oppenheimers flüsterte er Murphy zu: "Er ist kein Boxer. Er ist ein Schachspieler." Und löste damit eine Welle von Veränderungen aus, die das Schauspiel von Cillian prägen sollten.

Christopher, bekannt für seine prägnante Arbeitsweise und tiefgründige Inszenierung, hat schon bei zahlreichen Projekten mit Cillian zusammengearbeitet. Doch laut Cillian war dieser Moment bei den Dreharbeiten besonders prägend. Der als Thriller gefeierte Film erzählt die Geschichte des Wissenschaftlers J. Robert Oppenheimer und seiner entscheidenden Rolle bei der Entwicklung der Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. Cillian erklärte, dass er in einer frühen Szene der Figur mehr impulsive Energie verliehen habe, worauf Christopher mit seiner präzisen Anweisung reagierte. Diese Worte schärften den Fokus auf Oppenheimers strategische Denkweise und beeinflussten somit die gesamte Rolle. "Es hat meine ganze Herangehensweise an die Szene verändert", sagte der Schauspieler und fügte hinzu, er sei beeindruckt von Christophers Talent, mit wenigen Worten eine derart große Wirkung zu erzielen.

Cillian, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "Peaky Blinders" internationale Bekanntheit erlangte, ist bekannt für seine sorgfältige Herangehensweise an anspruchsvolle Charaktere. Er und Christopher teilen eine langjährige Arbeitsbeziehung. Trotz seiner steilen Karriere und einem Erfolgsprojekt nach dem anderen bleibt der Star in privaten Interviews zurückhaltend und fokussiert sich lieber auf seine Familie. Der Schauspieler lebt mit seiner Ehefrau Yvonne McGuinness (53) und ihren zwei Kindern in Irland – weit entfernt vom Trubel Hollywoods. Diese Bodenständigkeit scheint eine der Eigenschaften zu sein, die ihn sowohl bei Kollegen als auch bei Fans so beliebt machen.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Cillian Murphy und Christopher Nolan, 2024

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film