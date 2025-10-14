Nicht Beuteschema? So verliebte sich Kim Virginia in Nikola

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind seit rund einem Jahr ein Paar. Auf die Frage eines Fans, wie sich die Reality-TV-Darstellerin in ihren Partner verliebte, obwohl er nicht "ihr Beuteschema" sei, antwortete sie mit ehrlichen Worten. Nikola habe sie mit seinem Charakter überzeugt: "Er ist einfach der reinherzigste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Gütig, hilfsbereit anderen Menschen gegenüber, will jeden glücklich machen, immer positiv und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, selbst wenn es mal drunter und drüber geht." Trotz einiger Diskussionspunkte – Nikola sei der "größte Dickkopf", den sie kenne – bezeichnet Kim ihn gegenüber ihrer Instagram-Community als ihren perfekten Partner.

Kim betonte ferner, Nikola und sie hätten gemeinsam eine Firma gegründet, in die er sein ganzes Können stecke. "Er ist absolut motiviert und hängt mit Herz da drin", schwärmte sie. Dass geregeltes Einkommen in einer Beziehung eine gewisse Rolle spielt, machte Kim ebenfalls deutlich. "Solange man Miete und Windeln nicht mit Liebe zahlen kann, wird Geld leider immer eine Rolle spielen", schrieb sie und fügte hinzu: "Aber Nikola weiß das auch und hat sich und uns ordentlich was aufgebaut."

Kim und Nikola wurden Ende 2024 ein Paar. Nun gehen sie Schritt für Schritt ihre gemeinsame Zukunft an: Neben Hochzeitsplanung wünschen sich beide Nachwuchs. Nachdem das Paar im Sommer einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste und sein ungeborenes Kind verloren hatte, blicken Kim und Nikola nun mit neuer Hoffnung nach vorne: "Wir haben heute die Zusage für einen Termin bei der Kinderwunschklinik bekommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025