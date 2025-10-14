Ben Stiller sicher: Provokante Filme heute kaum noch möglich

Ben Stiller (59), der in seinen Kult-Komödien wie "Tropic Thunder" und "Zoolander" das Publikum zu begeistern wusste, äußerte sich in einem Interview mit der Sunday Times ehrlich über die heutige Situation der Filmbranche. Der Schauspieler und Regisseur erklärte, dass er sich nicht sicher sei, ob seine Werke aus den frühen 2000ern heute überhaupt noch produziert werden könnten. Grund dafür seien veränderte Empfindlichkeiten und die vielen "Landminen" im Hinblick auf als unangemessen empfundene Witze. Zudem habe die Einführung von Twitter im Jahr 2009 laut Ben die Dynamik verändert, da schnelle Reaktionen auf Inhalte heutzutage große Auswirkungen haben könnten.

Besonders "Tropic Thunder" war seinerzeit Anlass für Kontroversen, wie Ben im Gespräch reflektierte. Neben Robert Downey Juniors (60) Darstellung einer Figur, die sich einem fiktionalen Pigmentationsverfahren unterzog, war es auch die Figur des Simple Jack, die Kritik auf sich zog, da sie als beleidigend gegenüber Menschen mit Behinderungen wahrgenommen wurde. Ben betonte jedoch, dass Komödien aufgrund ihrer Spontaneität und Direktheit besondere Herausforderungen an Kreative stellen. Die Gefahr, dass Studios risikoscheuer würden und innovative Konzepte gar nicht erst ermöglichten, empfinde er als problematisch für die Branche. Dennoch bleibt Ben seinen Projekten treu: 2023 verteidigte er "Tropic Thunder" erneut und sagte, er sei stolz auf die Arbeit, die der Cast und das Team geleistet hätten.

In der Vergangenheit war Ben fest in der Rolle des Komödianten und kreativen Kopfes in Hollywood verankert. Besonders durch Filme wie "Nachts im Museum" festigte er sein Image als Garant für humorvolle Familienunterhaltung. Zwar ist er in der Neuauflage des beliebten Films nicht mehr zu sehen, doch bleibt sein Vermächtnis in der Originaltrilogie bestehen. Privat ist der Schauspieler bekannt für seine enge Bindung zu seinen zwei Kindern und für sein Engagement hinter den Kulissen der Filmindustrie, wo er sich immer wieder als Produzent und Regisseur beweist.

Getty Images Be Stiller bei den 75. Directors Guild of America Awards, Feburar 2023

Getty Images Ben Stiller beim Cannes Film Festival 2017

Getty Images Ben Stiller, Schauspieler