Neue Netflix-Thriller-Serie "Zwei Gräber" erobert die Charts

Seit dem 29. August 2025 sorgt die neue Netflix-Serie "Zwei Gräber" für Begeisterung und hat direkt Platz zwei der Netflix-Charts erobert. Die spanische Miniserie, bestehend aus sechs Folgen, dreht sich um Rache, Verlust und die dunklen Tiefen der menschlichen Seele. Angeführt wird die renommierte Besetzung von Álvaro Morte, bekannt als der Professor aus Haus des Geldes. Gemeinsam mit Kiti Mánver und Hovik Keuchkerian bringt er eine intensive Suche nach Antworten auf den Bildschirm, die die Zuschauer von der ersten Minute an fesselt.

Die Geschichte beginnt mit dem Verschwinden der Teenagerinnen Marta und Verónica, ein ungelöster Fall, der von der Polizei eingestellt wird. Doch Verónicas Großmutter Isabel, gespielt von Kiti Mánver, und Martas Vater Rafael, verkörpert von Álvaro Morte, wollen sich damit nicht abfinden. Als sie die Ermittlungen selbst in die Hand nehmen, geraten sie in einen gefährlichen Rachefeldzug, bei dem die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit verschwimmen. Die Serie punktet mit einer düsteren Atmosphäre und detaillierter Charakterentwicklung, die die Verzweiflung und Entschlossenheit der Figuren spürbar macht.

Für Álvaro Morte ist "Zwei Gräber" nicht nur eine Rückkehr in eine neue, ebenso düstere Rolle, sondern auch eine Möglichkeit, sein Talent jenseits des gefeierten "Haus des Geldes" zu zeigen. Mit Kiti Mánver an seiner Seite, die Isabels unerschütterlichen Mut packend darstellt, und Hovik Keuchkerian, der zusätzliche Tiefe in die Story bringt, hat die Serie eine herausragende Besetzung. Fans von Thrillern und intensiven Dramen haben in dieser Miniserie ein perfektes Binge-Watching-Highlight gefunden, das durch Emotionen und Spannung gleichermaßen überzeugt.

Getty Images Álvaro Morte, Schauspieler

Getty Images Kiti Mánver, Schauspielerin

Getty Images Hovik Keuchkerian, Schauspieler