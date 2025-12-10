Eine Frau steckt hinter Betrugsgerüchten um Vanessa Nwattu

Vanessa Nwattu (25) geht in ihren aktuellen Instagram-Storys in die Offensive: Die Reality-TV-Bekanntheit wehrt neue Fremdgehgerüchte ab, die sich um ein angebliches Foto aus dem Jahr 2023 ranken sollen. Dieses Bild solle sie neben Adrian Osaj schlafend zeigen und als Beleg dienen, dass sie ihren Partner Aleksandar Petrovic (34) betrogen habe. Vanessa schildert, dass sie frühzeitig an die Öffentlichkeit gegangen sei, um den Druck aus der Sache zu nehmen und möglichen Veröffentlichungen den Nährboden zu entziehen. Nach einem direkten Gespräch mit Adrian sieht sie die Ursache der Gerüchte jedoch ganz woanders. Laut ihr steckt eine Frau hinter der Dynamik, die versucht haben soll, die Story zu streuen.

In ihren Storys zeichnet Vanessa nach, wie sie die Fäden zurückverfolgte und Adrian kontaktierte. Ihre Einschätzung habe sich geändert: "Ihr müsst euch vorstellen, dass das mit den Gerüchten eigentlich gar nicht von Adrian selbst kam, sondern von wem anders." Er habe ihr zudem versichert, dass es das besagte Bild nicht gebe. "Es existiert wohl auch laut ihm kein Bild, wo er sich irgendwie zu mir gelegt hat oder so", sagt Vanessa, und ergänzt, dass sie ihm das "fürs Erste" glaube. Sie macht deutlich, dass sie die angebliche Gegenseite für Lügen verantwortlich hält: "Da gibt es jemand, der ganz doll einfach lügt und versucht, mich damit eher unter Druck zu setzen", so Vanessa auf Instagram. Namen will sie erst später nennen. "Es geht hier um mehrere, aber da ist auch eine Frau mit involviert", kündigt sie an.

Privat richtet sich der Blick vieler Fans auf Vanessa und Aleksandar, die als Paar im Reality-Kosmos im Fokus stehen. Vanessa zeigt sich entschlossen, ihre Community selbst durch die Lage zu führen und frühzeitig zu informieren, statt Ereignisse über sich hinwegrollen zu lassen. Sie hatte zuletzt betont, mögliche Kampagnen gegen sie im Blick zu behalten und ihre Anhänger mitzunehmen, wenn mehr Details ans Licht kommen. Auch diesmal stellt die Influencerin in Aussicht, zu gegebener Zeit Klarheit zu schaffen und die beteiligten Personen zu benennen, während sie die Gerüchtelage aufmerksam beobachtet und ihren Austausch mit Adrian transparent macht.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024