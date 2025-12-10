Das waren Ozzy Osbournes liebevolle letzte Worte an Sharon

Sharon Osbourne (73) hat nun erstmals offen über die letzten Stunden ihres Ehemannes Ozzy Osbourne (†76) gesprochen – und über die zärtlichen Worte, die er ihr hinterließ. In einem Gespräch mit Piers Morgan (60) in der Sendung "Uncensored" schilderte Sharon, was am 22. Juli in ihrem gemeinsamen Haus in Buckinghamshire geschah. In der Nacht sei Ozzy mehrfach wach gewesen, am frühen Morgen habe er sie geweckt und gesagt: "Küss mich. Halte mich ganz fest." Kurz darauf begab er sich laut The Sun in den Fitnessraum für ein kurzes Workout. Nur 20 Minuten später fand Sharon ihn dort zusammengebrochen vor. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und eines Transports ins Krankenhaus konnte er nicht wiederbelebt werden.

Sharon berichtete bei "Uncensored" von dem Moment: "Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, und ich sagte: 'Nicht – lasst ihn einfach. Lasst ihn. Ihr könnt nichts mehr für ihn tun. Er ist tot.'" Ozzy wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten nichts mehr ausrichten. Der Sänger, der schon seit Jahren gesundheitlich angeschlagen war, hatte erst zwei Wochen zuvor in Birmingham ein Abschiedskonzert mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen gegeben. Dies war eine bewusste Entscheidung, obwohl sein Arzt ihn gewarnt haben soll, dass er den Auftritt möglicherweise nicht überleben könnte. Dennoch bestand er darauf, aufzutreten und sich von seinen Fans zu verabschieden.

Sharon erzählte auch von den Tagen nach seinem letzten Auftritt: "Er war danach so glücklich. Er hat immer wieder die Zeitungen angeschaut und sagte zu mir: 'Ich hätte nie gedacht, dass mich so viele Leute mögen', aber so war er eben." Die beiden waren seit 1982 verheiratet und führten eine turbulente, aber innig verbundene Ehe. Gemeinsam zogen sie ihre Kinder Aimee (42), Kelly (41) und Jack Osbourne (40) groß. Auch nach dem Verlust hält die Familie eng zusammen. Sharon gedachte erst kürzlich am Geburtstag ihres Mannes auf Instagram und schrieb: "Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest. Ich werde niemals deine Hand loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite sehe."

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

ActionPress Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne